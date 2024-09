Auta Media Expert zostały na zalanych terenach oddelegowane do dyspozycji sztabów kryzysowych – będą wspierały logistykę dostaw pomocy ze sztabów do osób potrzebujących.

Sieć Jysk wysłała do Kłodzka i Nysy dwa tiry produktów pierwszej potrzeby, w tym kołder, poduszek, materacy i pościeli. Firma podaje, że w sklepach na terenach objętych klęską żywiołową, czasowo wprowadza rabat specjalny 20 proc. dla jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych, firm, osób prywatnych, które albo same potrzebują pomocy albo takiej pomocy udzielają. - Rabat specjalny dotyczy artykułów najbardziej potrzebnych i jest w istocie rabatem dodatkowym ponieważ łączy się z obowiązującymi w tej chwili promocjami – informuje Jysk.

Czytaj więcej Budżet i podatki Minister finansów Andrzej Domański: Prawdopodobnie trzeba będzie zmienić budżet - Z całą pewnością powódź zwiększa prawdopodobieństwo nowelizacji budżetu w tym roku. Trzeba jasno powiedzieć, że koniecznym będzie zwiększenie specjalnych rezerw w budżecie na 2025 rok i takie działania będą podejmowane. Kwestia najbliższych dwóch tygodni – powiedział w Radiu Zet minister finansów Andrzej Domański.

Sieć składów budowlanych PSB wysłała trzy tiry m.in. z zapasami wody pitnej, wiadrami, środkami czystości oraz pompami do brudnej wody. - Te niezbędne środki trafią do naszych Partnerów Grupy PSB działających w regionach najbardziej dotkniętych powodzią, w tym do Kamiennej Góry, Nysy i Głuchołazów. Lokalni Partnerzy sieci PSB we współpracy z miejscowymi sztabami kryzysowymi zorganizują dystrybucję wsparcia, aby jak najszybciej dotarło ono do potrzebujących - podaje firma.