UE i Chiny bez porozumienia w sprawie cła na chińskie e-auta. Ale stronom zależy

Odpowiedzialny za unijny handel Valdis Dombrovskis napisał na X po spotkaniu w Brukseli: „Konstruktywne spotkanie z ministrem handlu, Wang Wentao. Obie strony postanowiły nasilić starania, aby znaleźć skuteczne, możliwe do wprowadzenia rozwiązanie zgodne z (regułami) WTO”. Bruksela stworzy chińskim producentom pojazdów nową możliwość ustalania minimalnych cen ich wyrobów. To najistotniejszy element spotkania w Brukseli, bo wcześniej Unia odrzuciła propozycje cen chińskich e-aut.

Chiński gość spotkał się wcześniej z przedstawicielami firm związanych z produkcją pojazdów elektrycznych, a następnie ogłosił w komunikacie, że Chiny „wytrwają z całą pewnością do ostatnich chwil konsultacji”. Jego resort oświadczył z kolei, że obie strony rozpoczęły „kompleksowe, pogłębione i konstruktywne konsultacje dotyczące sprawy unijnych antysubwencji Chin do pojazdów elektrycznych”. Obie strony „wyraziły polityczną wolę rozwiązania różnic zdań w drodze konsultacji, postanowiły nadal posuwać naprzód negocjacje dotyczące porozumienia o uzgadnianiu cen”.

Unia Europejska chce chronić swój przemysł samochodowy. Cła na chińskie e-auta

Unia Europejska chcąc chronić swój przemysł samochodowy, będący klejnotem w europejskiej koronie przemysłowej zapewniającym pracę ok. 14 milionom ludzi, ogłosiła stawki celne. Są one tymczasowe, a staną się ostatecznymi na 5 lat po głosowaniu przedstawicieli krajów Unii, członków komisji ds. narzędzi obrony handlu (TDI), do którego miało dojść przed końcem października — pisze Reuter. Według magazynu „Politico’ głosowanie to planowano początkowo na 25 września, ale zostało odroczone po ogłoszeniu wizyty ministra Wang Wento. Teraz do tego głosowania ma dojść najwcześniej w tygodniu zaczynającym się 30 września. Nie ogłoszono jednak nowego terminu — twierdzi to pismo.