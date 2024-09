W środę, 18 września, premier Donald Tusk zapowiedział ostrą walkę z wszelkimi spekulacjami i zawyżaniem cen niezbędnych artykułów na terenach dotkniętych powodzią. Szef rządu ostrzegł sklepy, że w celu walki z drożyzną jest gotowy narzucić odgórnie ceny niektórych produktów.

– Uprzedzam wszystkich, którzy spekulują czy usiłują zarobić na powodzi i na tragedii ludzkiej. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi. I użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi. A w razie potrzeby będziemy wyznaczali ceny urzędowe na niektóre produkty związane z pierwszymi potrzebami ludzi – podkreślił premier Donald Tusk. Jak dodał, zwróci się także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie stosownych działań.

Sieci handlowe odpowiadają na słowa Donalda Tuska w sprawie drożyzny po powodziach

Na słowa szefa rządu zareagowała w piątek, 20 września, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszająca największe firmy detaliczne i dystrybucyjne w kraju: Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, Ikea, Biedronka, Jysk, Kaufland, KiK, Leroy Merlin, Lidl, MediaMarktSaturn, Netto, Obi, Pepco, Schiever, Transgourmet i Żabka.

Organizacja pracodawców zapewniła, że do żadnego sztucznego zawyżania cen w miejscach dotkniętych klęską żywiołową nie dojdzie.