Kreml walczy z inflacją w Królewcu. Tańsze mięso, nabiał, pieczywo

Jak powiedziano korespondentowi Kaliningrad.Ru w rządzie regionalnym, „władze nie mają prawa ustalać cen”, ale sklepy „znalazły szansę” na obniżenie kosztów szeregu produktów. Co to za szansa, tego nikt z urzędników nie wyjaśnia. Nikt w sytuacji niedoborów nie obniża cen. Logiczne jest, że obniżki wymusza rosyjski rząd.

Obniżki mają objąć następujące grupy produktów: wieprzowinę, drób, jaja, ryby, mąkę pszenną, kilka rodzajów produktów mlecznych oraz pieczywo. „Być może będzie więcej grup produktowych. Pracujemy nad tym” – zapewniają królewieccy urzędnicy. Sieci mają samodzielnie decydować, jaką pozycję w kategorii produktów uwzględniają w programie.

Władze Królewca poinformowały, że do programu włączyły się na razie trzy sieci, a trzy kolejne mają to w planach. Jednak dziennikarze niebieskie metki znaleźli jedynie w sieci Spar. Najtańszy chleb potaniał z 39,99 rubli za bochenek do 28,99 rubli (1,22 zł). Litr mleka świeżego z 49,99 rubli na 44,99 rubli (1,9 zł). Ceny dla Polaków niskie, ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę zarobki w obwodzie – dużo niższe aniżeli w Polsce.

Obniżki cen dotyczą głównie towarów lokalnych. „Lokalni producenci są gotowi sprzedawać je po cenach minimalnych, a sieci handlowe są gotowe ustalać minimalne marże” – wyjaśnia administracja obwodu. Zdaniem urzędników program jest bezterminowy. Jednak w sieci Spar wyjaśniono, że niższe ceny na podstawowe artykuły będą w sieci do końca września. Przedłużenie ich obowiązywania jest możliwe, tylko w wypadku kiedy hurtownie nie będą podnosić swoich cen.

- Już teraz sprzedajemy ten towar taniej, niż go kupujemy u dostawców - podkreślił Aleksiej Elajew, wicedyrektor Spar w Królewcu.