Czytaj więcej Handel Nadchodzi kolejna bitwa o zakaz handlu w niedzielę Polska Izba Handlu ostro sprzeciwia się propozycjom złagodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zdaniem organizacji przyspieszy to znikanie niezależnych sklepów, choć ten proces wcale się nie zatrzymał.

Petru wymieniał miejsca, w których zakaz handlu nie obowiązuje, po czym dodał, że „z tych wyjątków korzysta 10 tys. sklepów w Polsce”, a „Polacy za te same produkty płacą znacznie więcej w niedzielę niż w ciągu tygodnia”. Na dowód przedstawił porównanie kosztu zakupów kilku produktów spożywczych, które w tygodniu kosztowały 96 zł, a w niedzielę - 140 zł. - W niedzielę płacimy o 40 proc. więcej za te same produkty. To jest wymierna cena zakazu handlu w niedzielę - dodał.



Ryszard Petru: Gdyby zwolennicy handlu w niedzielę mieli dobre intencje zakazaliby go wszystkim

- Zaraz ktoś powie, że nie trzeba kupować w niedzielę, że można robić zakupy na zapas. To po co te wyjątki? - pytał. - Pomyślmy jak bardzo potrzebny jest handel w niedzielę, skoro Polacy są skłonni robić te zakupy znacznie droższe — dodał.



- O co tak naprawdę chodzi w zakazie handlu w niedzielę? Chodzi o to, by ktoś zarobił na tym, że Polacy płacą w niedzielę więcej niż w inne dni. Że na Polakach można w niedzielę więcej zarobić - mówił Petru.



- Gdyby zwolennicy handlu w niedzielę mieli dobre intencje to zakazaliby handlu w niedzielę bez wyjątków. A tak nie jest — dodał.