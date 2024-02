Najlepsze czasy bazary mają za sobą. Znikają szybciej niż sklepy

Z danych firmy wynika, że najmocniej, bo o 3,2 proc., spadła branża detalicznej sprzedaży wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Tylko niewiele lepiej jest w branży detalicznej sprzedaży żywności i napojów, gdzie w sumie ubyło 2,3 proc. firm.

Eksperci są zgodni: wszystko wskazuje na to, że czas bazarów i targowisk mija, a w kolejnych miesiącach będzie ubywało kolejnych punktów. Choć liczba sklepów także się kurczy, to zdobywające najwięcej klientów duże sieci jednak rosną. W efekcie są coraz silniejszymi konkurentami dla wszystkich form sprzedaży, także dla bazarów i targowisk.

– Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, to czy sprzedawcy obecni na bazarach mają dostęp do takich źródeł zaopatrzenia, by być konkurencyjnymi wobec innych sektorów rynku. Nie jest to oczywiście niemożliwe, niemniej – jak widać po kurczącym się segmencie – dość trudne. Miejsce na bazary oczywiście jest, ale nie sprzyjają im także zmiany w zachowaniach konsumentów, którzy po prostu cenią zakupy wygodne i blisko domu – mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. – Jeśli ktoś mieszka w pobliżu bazaru, to ma to dla niego wartość, dla innych z oddalonych lokalizacji już niekoniecznie. Dodatkowo nie da się nie zauważyć, że kurczy się ich grupa docelowa, zakupy na targowiskach są popularniejsze wśród starszych generacji – dodaje.

Z ubiegłorocznego badania przeprowadzonego przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że mimo wszystko zwolenników bazarów w Polsce nie brakuje. Co najmniej raz w tygodniu robi tam zakupy ok. 40 proc. konsumentów, a 16 proc. ankietowanych – nawet kilka razy w tygodniu. Co piąty robi to średnio raz na tydzień. Połowa ankietowanych bywa na bazarach rzadziej, ale o nich nie zapomina. Tylko 14 proc. osób nie chodzi tam wcale, lecz głównie dlatego, że nie ma żadnych takich obiektów w okolicy.

Świeżo i ekologicznie

Bazary próbują przyciągać do siebie innymi parametrami niż tylko ceny – chodzi głównie o świeżość produktów, często promowanych jako pochodzące wprost od producentów, co niekoniecznie zawsze jest prawdą. W tej części oferty zwolenników takich miejsc nie brakuje. Ale jeśli chodzi o sprzedawców ubrań czy butów, to raczej stoją na straconej pozycji. Nie mają szans z dyskontami. Nie tylko mowa tu o Biedronce, Lidlu czy Aldi, ale także sektorze przemysłowym, jak Pepco, Action czy Dealz.