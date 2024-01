Liczba kradzieży w sklepach rośnie w ślad za inflacją

Nie mówimy tylko o sklepach spożywczych. – Mamy nowoczesny system bezpieczeństwa, jego skuteczność jest bardzo wysoka. Cały czas przyglądamy się też najnowszym rozwiązaniom technologicznym w tym zakresie. Rzeczywiście jednak liczba kradzieży w 2023 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego – stwierdza Agata Nowakowska, rzeczniczka Rossmann Polska.

Temat jest skomplikowany i nie wszyscy chcą o nim mówić. – Ze względów proceduralnych oraz z uwagi na chęć zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom, nie możemy udzielić informacji w zakresie kwestii związanych z obowiązującymi w sieci sklepów Carrefour procedurami bezpieczeństwa – wyjaśnia biuro prasowe Carrefour Polska. Podobnie wypowiadają się inni sprzedawcy.

„Ze względów bezpieczeństwa nie przekazujemy tego rodzaju informacji do wiadomości publicznej. Jednocześnie podkreślamy, że w większości sklepów sieci Biedronka mamy fizyczną ochronę, którą zapewniają licencjonowane agencje ochrony" – podaje biuro prasowe Biedronki.

Zdaniem analityków 2024 rok raczej przyniesie utrzymanie się tego trendu, jeśli chodzi o liczbę kradzieży. W przypadku przestępstw nie ma co liczyć na jakiekolwiek spadki, bo nowe przepisy będą raczej sprzyjać niż zniechęcać. Do tego nie widać jakiejś wielkiej woli państwa do walki z tym zjawiskiem i tutaj wcale nie chodzi o zaostrzanie kar. – Raczej pozostawia się to samym sklepom, które de facto nie do końca radzą sobie z tym tematem – mówi Robert Biegaj. – W kwestii wykroczeń można stwierdzić, że prawdopodobny jest delikatny spadek, bo zmniejsza się też inflacja, a to był przecież główny motor napędowy w przypadku wykroczeń.