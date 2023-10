Polacy wciąż mocno zaciskają pasa. Kupujemy mniej, a wydajemy więcej

– Niestety, wciąż kupujemy mniej za więcej – w tym samym okresie w sierpniu wartościowy wzrost rynku wyniósł 13,9 proc. – mówi Szymon Mordasiewicz. –Zdecydowanie są to pozytywne oznaki i zakładając, że do końca roku nie pojawią się nowe nieprzewidziane destruktory konsumpcyjne, to realne jest zakończenie roku ze spadkiem konsumpcji ilościowej na poziomie 4, 5 proc. względem roku 2022, ale z tendencją do dalszego osłabiania tych spadków w kolejnych miesiącach – dodaje.

Reakcja na promocję

W efekcie inflacji konsumenci mocno zaciskają wciąż pasa, najmocniej ograniczają oczywiście zakupy na dobra trwałe, niemniej także w przypadku tych podstawowych widać ogromne zmiany. Chodzi zwłaszcza o nastawienie na promocje, poszukiwanie okazji.

– Klienci, wchodząc do sklepu, wchodzą tam często z konkretnym zamiarem kupna konkretnych produktów. Ale też liczne grono konsumentów często, a niektórzy konsumenci – praktycznie zawsze – poszukują okazji i promocji w trakcie zakupów – mówi dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. – Ostatecznie przekłada się to na decyzje zakupowe podejmowane właśnie na skutek pojawiającej się promocji czy okazji. W takich przypadkach konsumenci często decydują o zakupie produktów, które uprzednio nie znajdowały się na liście zakupowej, co jest zachowaniem jak najbardziej racjonalnym – dodaje.

Takie nastawienie sprzyja dużym sieciom, które mimo mocnego spowolnienia rynku nie wstrzymują rozwoju, w efekcie jeszcze powiększając przewagę nad słabszymi rywalami. – Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, umożliwiając im jeszcze łatwiejszy dostęp do artykułów, których potrzebują. Dlatego tylko we wrześniu otworzyliśmy aż 29 nowych placówek w różnych regionach Polski i zmodernizowaliśmy aż 30 – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka. – Szukamy też kolejnych rozwiązań, które poprawią komfort naszych klientów, m.in. poprzez wprowadzanie lad tradycyjnych oraz stałe zwiększanie liczby kas samoobsługowych – dodaje.

– Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów – mówi Kinga Abramik, kierownik sprzedaży Aldi w Polsce.