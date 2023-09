Sklepy w Polsce zaczęły się już wzajemnie zjadać

Obydwie mają dostęp aż do ponad 30 mln potencjalnych klientów – wynika z analizy GfK – an NIQ company, specjalnie dla „Rzeczpospolitej”. Dane pokazują, że niekoniecznie sieci z największą liczbą sklepów muszą mieć największe zasięgi, co widać po Żabce, która ma ich ponad 7 tys. W ich zasięgu jest jednak 24,1 mln osób, sporo mniej niż w przypadku liderów.

– To sklep „convienience”, który z definicji ma obsługiwać bezpośrednie sąsiedztwo, a przez małą powierzchnię sprzedaży oferuje ograniczony asortyment. Bazuje na relatywnie częstych wizytach i małym koszyku. Dlatego sieć jest gęsta, a geograficzne zasięgi poszczególnych sklepów bardzo małe – mówi Przemysław Dwojak, dyrektor w GfK – an NIQ company. – Auchan zaś jest hipermarketem, który bazuje na rzadszych wizytach i większym koszyku zakupowym. Sklepy nie są ulokowane gęsto, ale każdy sklep ściąga klientów z dużej strefy zasięgu. Stąd takie różnice w geograficznych zasięgach – dodaje.

Ta francuska sieć może się pochwalić 15,5-mln zasięgiem przy jedynie 125 sklepach.

W przypadku takich placówek zasięg to liczba potencjalnych klientów mieszkających w strefie oddziaływania sklepu. Można też mierzyć relację klientów wchodzących do sklepów do liczby potencjalnych klientów. Wówczas taki wskaźnik nazywany jest penetracją. – Zasięg sklepów stacjonarnych Biedronka to ponad 32 mln Polaków, a sklepów Media Expert to ponad 33 mln. To niemal trzykrotnie większe zasięgi niż w internecie – mówi Przemysław Dwojak. Ekspert podkreśla, że mamy więc do czynienia z ciekawą sytuacją, w której dyskont spożywczy z liczbą sklepów przewyższającą 3 tys. placówek (oraz liczony wspólnie z drogeriami Hebe) posiada zasięg internetowy jedynie o 15 proc. większy od sieci sklepów ze sprzętem elektrotechnicznym, którego liczba placówek jest sześciokrotnie mniejsza.