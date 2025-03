Iluzja wspólnego rynku usług

Dla wzrostu konkurencyjności pilnej poprawy wymaga wspólny rynek usług, bo tu „rzeczywistość 27 narodowych rynków się trzyma”, mówią nasze źródła. Wskazują na to dane obrotów handlowych, handel usługami miedzy krajami UE oraz z krajami trzecimi jest na podobnym poziomie co wewnątrz UE, co wpływa na decyzje inwestycyjne przemysłu. Źródła w KE przyznają, że duże firmy radzą sobie z tymi przeszkodami, zakładając spółki córki w innych krajach, jednak dla mniejszych firm aktualne regulacje działają jak instrument antykonkurencyjny, zniechęcając do inwestycji za granicą.

Dostrzegają także przeszkody dla sektora budowlanego, o czym wiele mogłyby powiedzieć choćby polskie firmy budowlane próbujące działać w Niemczech. KE rozważa, czy nie podejść sektorowo, nazywać problemy po imieniu w poszczególnych branżach i zakazywać konkretnych pewnych praktyk. Więcej zostanie przedstawione w strategii dla rynku wewnętrznego.

Surowce krytyczne szybciej niż FTA

By zdobyć dojście do surowców krytycznych, USA szantażują Ukrainę, powtarzają groźby w kierunkach Grenlandii. UE, by uzyskać szybki dostęp do surowców krytycznych, chce podpisać testowo z RPA tzw. małą umowę, która koncentruje się na małych łańcuchach wartości, by zapewnić dostęp do surowców naturalnych. – Patrzymy też na inne kraje, wszędzie tam, gdzie z punktu widzenia polityki dekarbonizacyjnej UE będzie miała korzyści – mówią nasze źródła. Zmieni się też klimat inwestycyjny w Europie, tutaj Komisja chce warunkować inwestycje, by zwiększać korzyści dla gospodarki płynące z BIZ z krajów trzecich. Chodzi tu prawdopodobnie o inwestycje technologiczne, które dziś sprowadzają się do montowni, a UE chce większego transferu wiedzy.