- Nie ma się tutaj co się oszukiwać – powiedział Andrzej Domański, dodając, że "chcemy dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi". - To w końcu nasz największy partner handlowy, mówię o całym bloku, Unii Europejskiej, kluczowy sojusznik i w interesie gospodarki, zarówno amerykańskiej jak i europejskiej jest to, aby w kolejnych krokach kolejnych ceł nie wprowadzano. Oczywiście, jeżeli Stany Zjednoczone podejmują decyzje o wprowadzaniu ceł to Unia Europejska musi odpowiadać - podkreślił.

Minister uważa, że obecnie wprowadzone cła będą miały "umiarkowany wpływ" na Polskę. - Nasza gospodarka jest silna i mocno zróżnicowana. Nie jesteśmy tak mocno uzależnieni od eksportu do Stanów Zjednoczonych, jak inne kraje europejskie. Natomiast, powiedzmy to sobie otwarcie, ten wpływ oczywiście negatywny jest. Chociażby dlatego, że uderzyli w gospodarkę niemiecką, co ma konsekwencje także dla gospodarki polskiej. To przecież nasz największy partner handlowy w ramach Unii Europejskiej - wyjaśnił.

- Myślę, że taki moment nadejdzie - powiedział Domański, zapytany o to, czy ma nadzieję, na uspokojenie relacji. - Mam nadzieję, że amerykańska administracja, widząc ten wpływ na gospodarkę, widząc co dzieje się chociażby na amerykańskiej giełdzie w ostatnich tygodniach, nie będzie prowadziła kolejnych działań - dodał minister.