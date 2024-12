Poprzedni prezydent Meksyku, Andres Manuel López Obrador zaprzeczał konsekwentnie, by fentanyl produkowano w jego kraju, mimo że eksperci a nawet członkowie jego ekipy mówili co innego.

Fentanyl stosowany dotąd w medycynie ratunkowej i anestezjologii trafił 10 lat temu do USA na rynek narkomanów i doprowadzał do śmierci z przedawkowania 70 tys. osób rocznie. Jest sto raz bardziej skuteczny od morfiny i 50 razy od kokainy Produkcją pastylek zajmowały się kartele narkotykowe w Meksyku z surowców chemicznych importowanych z Chin. W 2019 r. Chiny zaprzestały eksportu gotowego fentanylu do Stanów, wzmacniając praktycznie pozycję karteli jako producentów śmiercionośnej namiastki — poinformowano w programie „60 Minutues” sieci CBS News.

Zmiana podejścia przez Donalda Trumpa

Były prezydent USA ogłosił po wygranych wyborach w listopadzie, że po objęciu urzędu prezydenta 20 stycznia nałoży nową stawkę celną 25 proc. na wszystkie towary pochodzące z Meksyku i z Kanady, jeśli te kraje nie nasilą walki z napływem nielegalnych imigrantów i z handlem narkotykami. — Ten podatek będzie obowiązywać do czasu, aż te narkotyki, zwłaszcza fentanyl, i wszyscy nielegalni imigranci zaprzestaną inwazji na nasz kraj — powiedział w relacji „La Tribune”.

Trump oskarża też Chiny, że stały się ośrodkiem światowego handlu fentanylem. — 90 proc. produkcji prekursorów chemicznych pochodzi z Chin — potwierdził francuskiemu dziennikowi Michel Gandilhon, ekspert od przestępczości zorganizowanej. Z nich kartele wytwarzają fentanyl. A z kilograma może powstać 500 tys. pastylek sprzedawanych po 10 dolarów sztuka.