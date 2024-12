Czytaj więcej Banki Dąbrowski, członek RPP: NBP powinien pomóc sfinansować CPK i elektrownie atomowe Budowę CPK oraz elektrowni atomowych można finansować z emisji obligacji celowych, które w razie potrzeby skupować mógłby Narodowy Bank Polski – proponuje prof. Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Na początku roku w rozmowie z „Rzeczpospolitą” powiedział pan, że NBP powinien móc odkupować od banków komercyjnych obligacje emitowane na cele inwestycyjne – budowę CPK, transformację energetyczną itd. Podtrzymuje pan tę opinię?

Polska musi się stać hubem logistycznym, technologicznym, energetycznym i bezpieczeństwa, a rząd nie powinien bać się zwiększać deficytu budżetowego w celach inwestycyjnych. Wtedy nawet gdyby z jakiegoś powodu pojawiły się problemy z płynnością, to ustawowym obowiązkiem NBP jest utrzymanie stabilności w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Nie chodzi więc o to, żeby NBP finansował te inwestycje. Mówię tylko tyle, że istnieje bufor bezpieczeństwa w postaci stabilizacyjnych operacji otwartego rynku. Ale on może być przeprowadzony wyłącznie w warunkach niskiej inflacji. Dlatego w mojej opinii błędem ekonomicznym były tak duże podwyżki płac i ryzyko przedłużenia się procesów inflacyjnych. Choć i tak zakładałem, że będzie dużo gorzej. Również z przywróceniem VAT-u na żywność z 0 do 5 proc. i częściowym odmrożeniem cen energii trzeba było poczekać jeszcze co najmniej rok. Wtedy efekty byłyby zupełnie inne.

Rząd sam sobie skomplikował sytuację. Gdyby nie te podwyżki, to mielibyśmy już dziś ustabilizowaną sytuację, moglibyśmy obniżać stopy. To by spowodowało ogromny spadek kosztu obsługi długu. Potencjalnie można by zejść z obecnych 5,5–6 proc. docelowo nawet do 2 proc. kuponu od naszych obligacji, to byłoby nawet około 70 mld zł oszczędności dla rządu.