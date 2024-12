Ekonomista Jegor Susin z kolei przestrzega przed spiralą nakręcającą akcję kredytową i rosnące stopy. — Jeśli poziom stóp nie zostanie ustawiony na jednym poziomie, firmy będą zapożyczać się licząc na to, że stopy spadną. To z kolei powoduje, że bank centralny wywinduje stopy, aby w ten sposób spowodować spowolnienie akcji kredytowej — mówi.

Jak na razie nie ma sygnałów, że rośnie liczba kredytów, które nie są spłacane. W sierpniu 2024 portfel nieobsługiwanych kredytów wzrósł o 2,7 proc. A przelewy idą do banków dosłownie w ostatniej chwili, tak żeby instytucje finansowe nie musiały ich siłą ściągać. Taka sama jest sytuacja w płatnościach między firmami i z każdym dniem sytuacja się pogarsza, dochodzi do zatorów płatniczych. Jeden z przedsiębiorców powiedział „bne IntelliNews ”, że w tej chwili inne firmy winne mu są ok. pół miliona dolarów. — Jestem z nimi w stałym kontakcie i co chwilę znajdują inną wymówkę. Tyle, że akurat branży zbrojeniowej państwo płaci na czas. To nie są czasy z 2008 roku, kiedy nikt na rynku nie miał pieniędzy i rząd musiał nas wykupić — mówił.