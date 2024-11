Jak zreformować sądownictwo gospodarcze w Polsce? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Pełna digitalizacja procesu gospodarczego – wnoszenie pozwów w sprawach gospodarczych wyłącznie elektronicznie. Elektroniczne akta procesowe powinny być dostępne dla stron i sądu

Utworzenie narzędzi dla sądów do zarządzania sprawami i pracy na dokumentach i do komunikacji z obywatelami.

Powszechne, obowiązkowe i efektywne szkolenia dla wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości z korzystania z nowych narzędzi. Skorow szkołach funkcjonują e-dzienniki, to dlaczego nie mogłyby być w sądach?

Kultura pracy

Obecna kultura pracy powoduje, że wszystkie sprawy poruszają się do przodumniej więcej w tym samym tempie. Rzadkością są przypadki „koncentrowania” terminów rozpraw. Nie zdarza się, aby w sprawach, gdzie terminów rozpraw musi być wiele, zostały one z góry zaplanowane i przeprowadzone po sobie. To prowadzi do tego, że trudno zaplanować taki proces nie tylko z perspektywy osób poszukujących sprawiedliwości, ale i tych, którzy ich w tym procesie wspierają.

Historyczne nowelizacje procedur dawały narzędzia lepszego zarządzania tym etapem postępowania, w którym przesłuchiwani są świadkowie a strony argumentują przed sądem. Narzędzia te nie są jednak powszechnie stosowane w praktyce. Czas by sędziowie otrzymali jasny sygnał i zachęty by prowadzić sprawy inaczej, np. w drodze zauważenia tego lub nie w ich cyklicznych ocenach.

Elastyczność

Sądy nie są równo obciążone sprawami. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w Warszawie jest zdecydowanie dłuższy niż w np. Łodzi czy Lublinie.Może zatem czas na poluzowanie ścisłych rygorów tzw. właściwości miejscowej, czyli zasady, że sprawa musi być rozpatrywana w konkretnym geograficznym miejscu? Oczywiście podniesie się larum, że narusza się podstawowe reguły gry. Tylko czy szyld miasta ma takie znaczenie, skoro można prowadzić rozprawę zdalnie? Czy dla stron jest to tak kluczowe, aby spór rozstrzygnął sędzia w Warszawie czy Lublinie?

Rozwiązanie to może być przejściowe i dotyczyć określonych kategorii spraw. Ale czy nie byłoby to atrakcyjne rozwiązanie w przypadku sporów gospodarczych między przedsiębiorcami, korzystającymi z profesjonalnych pełnomocników i przy założeniu, że większość kontaktu z sądem odbędzie się elektronicznie / zdalnie?

Co dalej?

Chcemy podkreślić, że reformy nie muszą się sprowadzać do tworzenia nowego prawa proceduralnego. Małe kroki mogą przynieść więcej efektów pod warunkiem, że czynione są systematycznie. W chwili obecnej bowiem zdaniem NIK „bez wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu i organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości nie będzie możliwa realizacja jego podstawowych funkcji, w tym w szczególności prawa obywateli do sprawiedliwego i sprawnego rozstrzygnięcia ich spraw przez niezależny sąd”.