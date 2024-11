Jednocześnie Fitch nie do końca dowierza planom rządu dotyczącym ograniczenia deficytu poniżej 3 proc. do 2028 r. Widzi go w 2028 r. na poziomie 3,7 proc., zaś ówczesny dług publiczny na poziomie 63,7 proc. (wobec 61,2 proc. w „Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028, przyjętym przez rząd w październiku). „Ryzyka dla strategii konsolidacji fiskalnej wynikają z wciąż dużej niepewności co do wzrostu u kluczowych partnerów handlowych, dodatkowego poślizgu fiskalnego (w tym wynikającego z obietnic wyborczych z 2023 r.) oraz nadchodzącego cyklu wyborczego z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi odpowiednio w 2025 i 2027 r." - pisze Fitch.

Zresztą podobne obawy ma S&P. Pisze, że po wyborach prezydenckich w 2025 r. stopniowa konsolidacja fiskalna jest możliwa, ale problemy mogą znów pojawić się w okresie przed wyborami parlamentarnymi za trzy lata. Obawia się też, że niższy od założeń Ministerstwa Finansów wzrost PKB w latach 2026-2027 oraz brak zdecydowanego planu w kierunku konsolidacji w finansach publicznych (na razie „tylko” podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe i zapowiedzi braku indeksacji progów podatkowych czy części świadczeń) sprawią, że redukcja deficytu będzie wolniejsza od prognoz rządu.



Jednocześnie Fitch podkreśla m.in., że nasza gospodarka jest zdywersyfikowana, ma solidne fundamenty i przyzwoite perspektywy wzrostu, a obecnie oczekuje na ożywienie inwestycyjne związane z napływem środków unijnych (z KPO i nowej perspektywy Funduszy Spójności). Agencja zauważa, że zmiana władzy w 2023 r. doprowadziła do poprawy relacji z UE i odblokowania środków z KPO, acz doszło też do kilku konfliktów instytucjonalnych, m.in. próby postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

Minister finansów Andrzej Domański komentuje decyzje S&P i Fitch ws. ratingu Polski

„Decyzje [agencji S&P i Fitch – red.] są wyrazem przekonania o silnych fundamentach polskiej gospodarki oraz jej potencjale rozwojowym” – napisał w nocy na portalu X minister finansów Andrzej Domański.