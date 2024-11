Donald Trump i jego plan gospodarczy. Siła dolara i wojny celne

Plan gospodarczy Donalda Trumpa. Więcej na obronę

– Z punktu widzenia Europy wyborcze zwycięstwo Trumpa będzie oznaczało wyższe wydatki na obronę – zwraca uwagę dr Jarosław Janecki, przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przypomina, że Trump postulował zniesienie ograniczeń wydobycia surowców w USA: gazu i ropy naftowej, a to oznacza niższe ceny surowców – ale w Ameryce. Reszcie świata, zwłaszcza UE, to komplikuje politykę klimatyczną. I nie zmieni tego zniesienie ograniczeń dla rozwoju elektromobilności w USA. – Po wyborach możemy być pewni, że prezydent USA będzie jeździł teslą, taką specjalnie przygotowaną... – mówi Janecki.

Twórca Tesli Elon Musk poparł w kampanii Trumpa. Wedle różnych spekulacji miałby dostać zadanie cięcia wydatków federalnych, by odciążyć finanse kraju, którego dług przekroczył 35 bln dol. (123 proc. PKB). Musk mówił o oszczędnościach 2 bln dol. rocznie, czyli niemal jednej trzeciej budżetu Waszyngtonu. Oznaczałoby to drastyczną redukcję wydatków na infrastrukturę, zdrowie, edukację czy osłony społeczne. I uderzyłoby w najsłabiej zarabiających Amerykanów, z których wielu głosowało na Trumpa. To byłoby zgubne dla republikanów.

Wyższa inflacja i stopy w USA w drugiej kadencji Donalda Trumpa

Dlatego obniżki podatków nie będą równoważone dużymi cięciami wydatków i powiększą deficyt budżetowy. Będą działać jak dopalacz w rozpędzonej gospodarce USA, która rośnie w tempie 2,5–3 proc. rocznie. Ekonomiści spodziewają się impulsu inflacyjnego. A wtedy Fed będzie musiał podnieść stopy procentowe.

Rynki finansowe już obstawiają taki scenariusz: w efekcie rośnie popyt na dolara oraz jego kurs zarówno wobec euro, jak i złotego. Dzień po wyborach w USA euro straciło 1,72 proc. do dolara, a złoty nieco więcej, bo 1,77 proc.

Zdaniem Krzysztofa Błędowskiego w średnim terminie jest bardzo prawdopodobna kontynuacja trendu. A silny dolar to problem dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy importują surowce rozliczane w walucie amerykańskiej, a swoje produkty sprzedają za złote i euro.