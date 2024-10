A jak można usprawnić polski system zakupów uzbrojenia?

Na pewno jest duża różnica między czasem przed wybuchem wojny w Ukrainie i tym co mamy teraz. Obecne procedury pozwalają na szybsze zakupy. Niemniej jednak w obowiązujących uwarunkowaniach prawnych nie mamy zbyt wielu możliwości, by to jeszcze bardziej przyspieszyć. Bez kardynalnej zmiany przepisów, których część pochodzi jeszcze z czasów nazwijmy to „pokojowych”, bez nowej ustawy dotyczącej chociażby budowy potencjału obronnego, nie dostrzegam szans na przyspieszenie procesu zakupowego w istniejących realiach i uwarunkowaniach.

Ale proszę konkretnie – co trzeba zmienić, by kupować szybciej?

Przykładów jest wiele. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że sprzęt pochodzący od krajowych dostawców musimy sprawdzać rygorystyczniej niż zagraniczny, ale pragnę zauważyć, że pozyskując sprzęt z zagranicy, mający odpowiednie certyfikaty, my i tak musimy go w wybranym zakresie poddawać ponownym testom. Czasem mam wątpliwości, czy to jest potrzebne, ale jestem zobligowany przepisami, by realizować ponownie coś, co już było badane w innym kraju o poziomie technologicznym porównywalnym lub wyższym niż Polska. To może spowalniać, a jednocześnie podrażać proces dostaw.

Na pewno przyspieszyć można też sam proces negocjacyjny. Obecnie mamy uruchomionych ponad 100 postępowań, a drugie tyle musi być wkrótce rozpoczętych. A chciałbym zauważyć, że po negocjacjach i podpisaniu umowy Agencja Uzbrojenia odpowiada także za jej realizację. Czyli część osób, które negocjują dany kontrakt, potem musi zostać przy realizacji tej umowy. Jeżeli mamy ograniczone zasoby osobowe, to brak jest możliwości do przyspieszenia negocjacji. Dlatego tym bardziej należy docenić, że w Agencji właśnie zostało utworzone szefostwo zintegrowanej obrony powietrznej, co oznacza więcej ludzi i dodatkowe możliwości, by odciążyć tzw. zakupowców, którzy są odpowiedzialni za negocjacje. Ale to wciąż za mało i nadal istnieje pilna potrzeba dostosowania naszych struktur do ilości i zakresu realizowanych zadań, co pozwoliłoby na zatrudnienie kolejnych specjalistów.

Ostatni element dotyczy przekazywania nam konstruktywnych wniosków z dotychczas prowadzonych w Agencji dużej ilości kontroli. Mam nadzieję, że wynikające z nich wnioski pozwolą na jeszcze sprawniejsze pozyskiwanie sprzętu.

Jeśli rozmawiamy o zmianach prawnych, to przypomnę, że od kilku lat Najwyższa Izba Kontroli krytykuje to, że Agencja Uzbrojenia przyspiesza płatności i zbyt hojnie zaliczkuje przemysł. Co trzeba zmienić, by ten problem rozwiązać?

Nam ciężko się zgodzić z argumentacją NIK. Izba uważa, że jedynym powodem uzasadniającym przyspieszenie zaliczek są szybsze dostawy lub inne, wymierne korzyści dla Skarbu Państwa, cokolwiek to oznacza. A to nie zawsze jest możliwe. Przyspieszając płatności w danym roku, działamy perspektywicznie, w wymiarze wieloletnim, i odnosimy korzyści, ponieważ te środki zostają w budżecie z przeznaczeniem na obronność, pozwalają na rzeczywiste zarządzanie procesem modernizacyjnym. W tym roku taka możliwość została przez NIK zablokowana pomimo zastrzeżeń zgłoszonych przez Agencję Uzbrojenia. Dlatego pod koniec roku nie będziemy dodatkowo zaliczkować realizowanych umów. Potrzebujemy jasnych wytycznych, co możemy robić w zamian, bo inaczej będzie trudno realizować tegoroczny budżet oraz wydatkować środki przeznaczone na modernizację SZ RP w perspektywie wieloletniej.

Czyli w tym roku nie uda się zrealizować budżetu?

My robimy, co możemy, staramy się wydatkować środki w maksymalnym stopniu, ale nie na wszystko mamy wpływ. Jeżeli przemysł nie jest w stanie dostarczyć sprzętu w uzgodnionym terminie, to my nie będziemy mogli mu zapłacić, więc część środków pozostanie niewydatkowana i koniecznym będzie ujęcie tych wydatków w planach na kolejne lata, niestety kosztem innych zadań.