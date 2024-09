Od wybuchu wojny minęło 30 miesięcy. Ani rząd PiS, ani rząd koalicji nie wdrożył w życie decyzji o powstaniu zdolności do produkcji amunicji w Polsce. Pan był w swoim życiu i posłem PiS, i posłem PO. Dlatego mam pytanie – skąd taka polityczna niemoc?

W momencie wybuchu wojny mieliśmy mniej niż sto armatohaubic 155 mm. W ówczesnych realiach pokoju, gdzie głównym celem było zabezpieczenie szkolenia i stopniowe budowanie zapasów, produkcja na poziomie 20–30 tys. rocznie nie była niczym dziwnym. W roku 2022 po przekazaniu znacznej ilości polskich krabów i innych systemów artyleryjskich dla Ukrainy oraz wyciągając wnioski z roli artylerii we współczesnym symetrycznym konflikcie, MON podjął decyzję o zakupie ok. 700 armatohaubic w Korei. Po dyskusjach i konsultacjach z polskim przemysłem oraz komisją sejmową, w której ja byłem członkiem z ramienia Koalicji Obywatelskiej – domówił też armatohaubice Krab w Hucie Stalowa Wola. Dziś mówi się o tym, że docelowo mamy mieć tysiąc haubic. W momencie gdy zapadała ta decyzja, to rząd nie zorientował się, że konsekwencją doświadczeń z wojny o wysokiej intensywności i zakupu tak dużej liczby haubic 155 mm są olbrzymie potrzeby amunicyjne. Należy dodać, że wraz z zakupem haubic K9 zakupiono znaczące ilości amunicji z Korei.

Dlatego wiosną 2023 r. powstał program Narodowa Rezerwa Amunicyjna, dzięki której mieliśmy zbudować rezerwę amunicji, biorąc pod uwagę ewentualne zagrożenia oraz ilości zakontraktowanych haubic. Program stawiał na dwa obszary, dywersyfikację w zakresie produkcji oraz zakup znaczącej ilości amunicji do czasu powstania w Polsce potencjału produkcyjnego. Konflikty wewnętrzne w rządzie PiS powodowały brak spójności w działaniach, MON robił swój program, a KPRM swój program NRA. Skutkiem tego było podpisanie na bazie NRA umowy z PGZ na zakup amunicji – nie na budowę potencjału.

Wy z Agencją Uzbrojenia wciąż rozmawiacie.

Polska Amunicja na pierwsze zaproszenie Agencji Uzbrojenia nie złożyła oferty na sprzedaż amunicji, argumentując, że celem Polskiej Amunicji jest budowa zakładu do produkcji amunicji i że inwestycje w takiej skali potrzebują gwarancji zakupu amunicji przez rząd – po zakończeniu budowy zakładu produkcyjnego – tak jak to było w naszym biznesplanie złożonym do komisji NRA. Po stronie MON zapadły inne decyzje – pilny zakup amunicji i równoległa budowa zakładu produkcyjnego.

Założyliśmy, że będziemy budować kompetencje na bazie istniejącej w kraju infrastruktury i w miarę zarabiania pieniędzy prowadzić inwestycję racjonalnie, po gospodarsku. Jak mamy zamówienie na dostawę określonej ilości amunicji, to w pierwszej kolejności budujemy potencjał tam, gdzie nakłady są najmniejsze i równolegle szukamy finansowania tych zadań, gdzie koszty są największe – w rezultacie na koniec procesu powstaną w kraju kompetencje do produkcji wszystkich komponentów amunicji.

Myśli pan, że w Polsce w końcu powstaną zdolności do produkcji takiej amunicji?

Mam taką nadzieję. My jesteśmy przygotowani. Główne warunki są wynegocjowane, wątpliwości dotyczą zaliczkowania. My pokazaliśmy informacje o naszych partnerach, pokazaliśmy, jak będziemy testować naszą amunicję, itd. Nie widzę powodu, by ta umowa nie została zawarta. Ale znając świat polityczny, niczego nie przesądzam. Kluczowym dla Polski jest dziś, by mieć jak najszybciej jak najwięcej amunicji wielkokalibrowej i stworzyć samodzielne zdolności do jej produkcji. Negocjacje AU z Polską Amunicją rozpoczęły się w marcu tego roku i trwają do dziś.

Paweł Poncyljusz jest prezesem spółki Polska Amunicja od maja 2024 r. W latach 2019–2023 był posłem z ramienia Koalicji Obywatelskiej, wcześniej związany m.in. z Grupą WB i Avio Polska. W latach 2006–2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki w koalicyjnym rządzie PiS-LPR-Samoobrona. Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.