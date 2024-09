Pełna misja MFW jest spodziewana w Moskwie 1 października. Taki rozwój sytuacji spotkał się z oburzeniem ze strony krajów europejskich, wśród nich są m.in. Francja i Polska.

Reklama

Stosunki między MFW i Rosją zostały zamrożone w marcu 2022

Jak poinformowała prezes Banku Rosji, Elwira Nabiulina instytucja, którą kieruje zdecydowała się na wznowienie kontaktów z MFW w ramach konsultacji Art. IV, czyli rutynowych dwustronnych kontaktów w celu analizy danych gospodarczych i finansowych kraju członkowskiego. Te konsultacje zostały zawieszone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj więcej Gospodarka Misja MFW na Ukrainie: podwyżka podatków odroczona Ukraiński parlament nie uchwalił wyższych podatków, jednego z warunków pomocy MFW dla walczącego z rosyjską agresją kraju. Zbyt wielu deputowanych nie wzięło udziału w głosowaniu. To efekt lobbingu biznesu, ale i przekonania, że pomoc MFW jest za droga.

— Tak, to prawda. Zamierzamy prowadzić takie konsultacje. To jest jeśli nawet nie rutyna, to przynajmniej stała praktyka w stosunkach między MFW a krajami członkowskimi. Pozwolę sobie przypomnieć, że MFW ma 190 członków. Więc nic dziwnego, że takie konsultacje zostały zaplanowane — mówiła Elwira Nabiulina w rozmowie z Bloombergim po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w ostatni piątek. Te informacje potwierdziła kilka godzin później Julie Kosack, szefowa służb prasowych MFW.