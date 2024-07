„Gaśnie” konsumpcja Polaków

Ciekawe, że w 2025 r. sytuacja w inwestycjach ma się odwrócić. Ekonomiści Credit Agricole BP spodziewają się tu boomu. Na tyle dużego, że nakłady prorozwojowe, szczególnie te w sektorze publicznym, mają przejąć rolę głównego silnika napędzającego wzrost PKB. Za to dotychczasowy najważniejszy motor gospodarczy – konsumpcja gospodarstw domowych - ma się znacząco osłabić.

Słabszy popyt konsumentów już widać, bo Polacy wykorzystują okres relatywnie niskiej inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń do odbudowy oszczędności kosztem bieżących wydatków. A w przyszłym roku trend „gasnącej” konsumpcji może się jeszcze nasilić, ze względu na coraz słabszy wzrost dochodów.

Ryzyko słabszego wzrostu polskiej gospodarki

Credit Agricole jest pierwszym zespołem analitycznym, który dokonał tak mocnej rewizji swoich prognoz, ale nie jest jedynym, który widzi pogarszające się perspektywy dla polskiej gospodarki. – Ożywienie oczywiście postępuje, ale widzimy ryzyko słabszego wzrostu niż nasza prognoza zakładająca 3 proc. na 2024 r. – komentuje dla „Rzeczpospolitej” Rafał Benecki, główny ekonomista ING Bank Śląski. – Dwa najważniejsze powody: Europa wraca do stagnacji, po paru lepszych miesiącach, kiedy miękkie indeksy sygnalizowały ożywienie, a aktualizacja KPO sugeruje opóźnienie w uruchamianiu środków unijnych – uzasadnia.

– Od kilku kwartałów niezmiennie prognozujemy, że wzrost PKB wyniesie w tym roku średnio 3 proc., a w kolejnym 3,5 proc. – zauważa z kolei Marcin Luziński, ekonomista Santander BP. – Niewątpliwie do czynników ryzyka zaliczyć należy słabą formę niemieckiej gospodarki: na razie nie widać tam śladów ożywienia, a liczyliśmy, że pojawi się ono w drugiej połowie tego roku i wesprze krajowy przemysł. Z kolei dane z USA zaskakują w górę i choć polska gospodarka nie ma tak mocnych powiązań bezpośrednich z USA, to jednak jest to optymistyczny sygnał – analizuje Luziński.