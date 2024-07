Więcej pieniędzy dla szpitali, rolników i na ocieplenie

Jeśli chodzi o przesunięcia w inwestycjach, to sama minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że zainwestujemy o 600 mln zł więcej w szpitale powiatowe, 2,5 mld zł pójdzie dla rolników, a 600 mln zł więcej zostanie przeznaczone na ocieplenie budynków wielorodzinnych.

KPO obejmuje 59,8 mld euro, na co składa się 34,5 mld euro w pożyczkach i 25,3 mld euro w dotacjach. Plan zawiera 322 kamienie milowe i cele obejmujące 55 reform i 56 inwestycji. Zgodnie z przepisami teraz rada ma cztery tygodnie na przyjęcie wniosku Komisji zatwierdzającego ukierunkowaną rewizję planu. Najbliższa rada ministrów finansów UE odbędzie się 16 lipca, więc prawdopodobnie wtedy nowy polski KPO zostanie zaakceptowany.

Mało czasu na wydanie pieniędzy z KPO

Pieniądze z KPO muszą być wydane do końca 2026 roku, a inwestycje i powiązane z nimi reformy wykonane do sierpnia 2026 roku. Polska ma mniej czasu niż inni beneficjenci, którzy pierwsze pieniądze dostawali już w 2021 roku. Ale zdaniem KE wciąż ma szansę na wykorzystanie tych funduszy. – Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, Polska poczyniła solidne postępy we wdrażaniu planu do tej pory – powiedział nam dwa tygodnie temu wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Według niego nie powinniśmy się nadmiernie koncentrować na oczekiwaniach przedłużenia terminu wydawania pieniędzy z KPO. – Zmiana terminu wymagałaby dość daleko idących zmian legislacyjnych w przepisach, a także niektórych decyzji, które wymagają jednomyślności i procedur parlamentarnych w prawie wszystkich państwach członkowskich. Nie jest to więc coś, co wydaje się bardzo prawdopodobne na tym etapie. Dlatego najlepszą radą, jaką możemy dać państwom członkowskim, jest skupienie się na wdrożeniu KPO w istniejących terminach – powiedział wiceprzewodniczący KE.

Węgry ciągle bez pieniędzy

KPO to część nadzwyczajnego planu odbudowy i wzmocnienia odporności gospodarki UE po pandemii. To jednorazowy fundusz, częściowo w formie dotacji, częściowo pożyczek, który w całości finansowany jest z długu zaciągniętego przez UE na międzynarodowych rynkach finansowych. W przyszłości ten dług będzie zwracany albo z nowo tworzonych dochodów własnych z UE, albo ze składek państw członkowskich. Polska była jednym z dwóch państw, którym Komisja blokowała KPO. Drugim były Węgry – i one na razie nie mogą liczyć na uruchomienie strumienia unijnych miliardów. W ich wypadku problemem jest brak niezależności sądownictwa, jak było to w wypadku Polski, ale też kwestia przetargów publicznych, korupcji czy konfliktu interesów.