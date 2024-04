Pozytywne sygnały z niemieckiej gospodarki

Wśród innych firm więcej chce zwiększać inwestycje, choć ich oczekiwania zmalały do 4,7 pkt z 11,2 w listopadzie, głównie pod wpływem gorszych ocen firm samochodowych. Producenci maszyn i urządzeń budzą nadzieję, ich oczekiwania wzrosły z minus 2 pkt do 7,5 pkt. Największymi pesymistami są firmy w handlu, ich oczekiwania poprawiły się z minus 14,6 do minus 13,3 pkt, usługodawcy widzą lepiej ten rok, ich oczekiwania poprawoły się z 2,3 do 2,5 pkt - podał Ifo.