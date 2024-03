Z bonu senioralnego skorzysta ponad pół miliona osób

Przyjęcie tych kryteriów oznacza, że z tego typu usług korzystać będzie ponad 530 tys. seniorów.

Przedstawiając projekt na konferencji prasowej, minister podkreśliła, że program pomóc ma w rozwiązaniu kilku problemów: pozostawieniu na rynku pracy osób około 50+ i starszych, dostarczeniu usług wspierających nestorom, zwiększeniu grupy profesjonalnych opiekunów i opiekunek (minister szacuje, że powinno być to ok. 90 tys. osób), stworzeniu profesjonalnego rynku usług wsparcia, który często obecnie jest w szarej strefie. Bon jest dodatkowym projektem pomocy, nie zmienią się istniejące do tej pory programy prowadzone przez pomoc socjalną dla osób uboższych.

Samorządy zorganizują rynek usług opiekuńczych dla seniorów

Pieniądze na usługi dostaną samorządy lokalne (gminy) i to one będą organizowały rynek usług opiekuńczych i wspomagających. Marzena Okły-Drewnowicz uważa, że część tego typu usług będzie zlecana organizacjom pozarządowym, np. będą mogły je prowadzić Koła Gospodyń Wiejskich. Po to, by był to rynek profesjonalny, każdy nowy opiekun będzie musiał ukończyć 30-godzinny kurs przygotowujący do pracy z seniorami.

Kolejnym elementem polityki senioralnej będzie koordynacja zadań dotyczących placówek opieki całodobowej dla osób starszych.