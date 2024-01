Niedobry początek roku dla gospodarki Niemiec

Dzień wcześniej Ifo obniżył prognozę wzrostu gospodarki w 2024 r. do 0,7 proc. z 0,9 proc., co zakładał w połowie grudnia. — Teraz, kiedy komisja budżetowa parlamentu zaakceptowała budżet federalny, uważamy, że zgodziła się na dodatkowe oszczędności do 19 mld euro. Firmy i gospodarstwa domowe poniosą większy ciężar albo otrzymają mniejsze ulgi, a rząd ograniczy wydatki To oznacza, że generalna sytuacja będzie zgodna z tym, co ocenialiśmy w naszym grudniowym scenariuszu ryzyka dla 2024 r. Wpływ tego na gospodarkę będzie zapewne podobnej wielkości — stwierdził Timo Wollmershäuser, szef działu prognoz w Ifo.

Ekonomiści: niemiecka gospodarka się skurczy

Niektórzy ekonomiści są większymi pesymistami od niego, np. instytut IMK związany ze związkami zawodowymi przewiduje, że gospodarka skurczy się znów o 0,3 proc. Zdaniem szefa organizacji pracodawców BDA, Rainera Dulgera firmy straciły zaufanie do rządu, a podstawowe warunki muszą być poprawione. Wezwał rząd do zmniejszenia biurokratycznej mitręgi i subwencji od państwa.

Złą sytuację potwierdził spadek zamówień w budownictwie — o 7,4 proc. (po korekcie sezonowej) w listopadzie wobec października. Rok temu wyniósł tylko 2,7 proc. Budownictwo mieszkań zmalało o 7,2 proc., nie pozwalając rządowi spełnić zapowiedzi oddania 400 tys. mieszkań w całym roku. Felix Pokleppa, szef organizacji ZDB zrzeszającej 35 tys. firm budowlanych uznał, że budownictwo mieszkaniowe jest „problemem niesfornego dzieckaÚ, który trzeba pilnie rozwiązać.

Jedynym sektorem, w którym może pojawić się poprawa jest handel elektroniczny. W 2023 r. jego obroty ze sprzedaży towarów i usług wyniosły niecałe 100 mld euro, najmniej od 2020 r., bo przychody ze sprzedaży towarów zmniejszyły się o 11,8 proc. do 79,7 mld, a usług (np. biletów na koncerty kupowanych elektronicznie) wzrosły o 12,7 proc. — podała branżowa organizacja BHVH.

Jej prezydent Gero Furchheim spodziewa się, że był to najgorszy rok, a w obecnym nastąpi poprawa. Nominalny wzrost obrotów w całym rynku powinien wynieść 2 proc. — ogłosiły wspólnie BEVH i EHi Retail Institute z Kolonii.