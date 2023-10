Czytaj więcej Unia Europejska Unia Europejska chce porozumienia w sprawie odejścia od paliw kopalnych Już w ubiegłym roku na szczycie klimatycznym w Szarm el-Szejk w Egipcie przedstawiono propozycję stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych, ale napotkała ona stanowczy opór Arabii Saudyjskiej i innych gospodarek, polegających w dużym stopniu na ropie oraz gazie.

Co zmiana polityki przez Rishiego Sunaka oznacza dla klimatu?

Według niezależnego brytyjskiego Climate Change Committee wycofanie pojazdów spalinowych do 2030 r. mogło zaoszczędzić do 110 mln ton emisji odpowiednika CO2 w porównaniu z opcją roku 2035. Jak wynikało z czerwcowego badania Scottish Power oraz WWF UK, aby do 2030 r. osiągnąć rządowy cel ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych, trzeba będzie przeprowadzić termoizolację 6 mln domów, jednak obecny kształt polityki pozwoli na ocieplenie jedynie 1,1 mln.

Jak wynika z ostatniego sondażu osiągnięcie przez Sunaka politycznych celów zmian nie jest pewne – niemal połowa wyborców torysów z 2019 r. nadal popiera osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, podczas gdy przeciwnych jest ledwie 20 proc. Jak już wcześniej ostrzegał think tank E3G, dla zwykłych Brytyjczyków korzystniejsze finansowo byłoby utrzymanie bardziej restrykcyjnych regulacji, a to ze względu na wiążące się z tym oszczędności w wydatkach na energię. Jednak po roztrwonieniu przez Torysów poparcia w końcówce rządów Johnsona opierają się oni na swoim twardym elektoracie, który bardziej niż na wyniki analiz może być podatny na partyjną retorykę.

Zmiana brytyjskiej polityki klimatycznej: Mniej inwestycji, więcej pozwów

Odejście od ambitnych założeń może też oznaczać, że rząd będzie się musiał mierzyć z większą liczbą pozwów składanych przeciw niemu przez obywateli. Dokonany przez Sunaka zwrot zszokował zwłaszcza przedstawicieli branży zielonych finansów, którzy widzą w nim czynnik ryzyka dla każdego, kto w Wielkiej Brytanii rozważa inwestycje uzależnione od polityki rządu.

Zdaniem skupiającego się na zielonych inwestycjach towarzystwa inwestycyjnego Impax AM w tej sytuacji będzie mniej pracy dla deweloperów projektów z tej sfery, a także dla obsługujących je firm finansowych. Spaść może też popyt na zielone obligacje, bo inwestorzy nie będą pewni, na ile finansują one jedynie przyjazne klimatowi projekty.