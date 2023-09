Nowe wartości świata. Jakie zmiany czekają nas w bliskiej przyszłości?

Inwestycje zagraniczne mają zdaniem ekonomistów długofalowe skutki. Prof. Stanisław Gomułka mówi, że w kolejnych latach będziemy obserwować rosnącą wymianę handlową, przepływ nowych technologii. Duży wpływ na PKB będzie miał udział wydatków inwestycyjnych w dochodzie narodowym.

O wpływie inwestycji amerykańskich na naszą gospodarkę będzie mówił na Forum Tony Housh, szef AmCham w Polsce. – To ważne, by wszyscy interesariusze: w rządzie, polityce, biznesie, pamiętali o wpływie, jaki amerykańskie i międzynarodowe inwestycje mają na gospodarkę. One mają efekt transformacyjny – mówi Housh. Jego optymizm dotyczy jednak inwestycji zachodnich. – Każda znacząca inwestycja spoza OECD powinna zostać poddana kontroli, by się upewnić, że nie stanowi ryzyka dla bezpieczeństwa państwa czy gospodarki – dodaje.

Forum w Karpaczu odwiedzi ponad 5 tys. gości, organizatorzy przygotowali dla nich ponad 370 wydarzeń. Wśród gości ma być premier Mateusz Morawiecki i szefowie niemal wszystkich ministerstw. Będą też politycy ukraińscy.