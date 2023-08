Nowy prezes EBI będzie znany na jesieni

Ostatecznie o ten urząd będą ubiegać się Dunka Margrethe Vestager, najbardziej znany polityk z Brukseli, wiceprzewodnicząca KE i komisarz ds. konkurencji. Jej obecność na liście kandydatów oznacza, że bank EBI nabrał znaczenia z powodu roli, jaką będzie odgrywać na Ukrainie. Włosi zgłosili Daniele Franco, byłego ministra finansów. Kandydatami są także obecni wiceprezesi EBI: Teresa Czerwińska, była minister finansów w Polsce i Thomas Östros, były minister gospodarki Szwecji. W ostatniej chwili Madryt zgłosił Nadię Calvińo, wicepremier i ministra gospodarki Hiszpanii w rządzie Pedro Sancheza. W 2020 r. kandydowała na stanowisko szefa Eurogrupy, rady ministrów finansów UIE, ale nieznacznie przegrała z Irlandczykiem Paschalem Donohoe.

Po ostatecznym sprawdzeniu kandydatów szefowie krajów Unii, udziałowców banku, wybiorą nowego prezesa EBI. W zakulisowych uzgodnieniach ważną rolę nieformalnego poszukiwania kompromisu odegra belgijski minister finansów Vincent Van Peterghem, który przewodniczy radzie gubernatorów EBI. Najwięcej do powiedzenia będą mieć jednak Berlin i Paryż. Inne kraje Unii powinny porozumieć się co do wspólnych kandydatów dla poszczególnych regionów Europy, to zwiększy szanse ich wyboru — cytuje portal Politico opinię unijnego urzędnika.

Margrethe Vestager była uważana za faworyta, ale naraziła się próbą obsadzenia stanowiska głównego ekonomisty w urzędzie konkurencji UE przez Amerykankę, co nie zyskało zgody w Europie. Nie oznacza to, że Paryż jest przeciwny tej kandydaturze — uważa Politico. Minister Bruno Le Maire wyraźnie stwierdził, że poparcie Francji zależy od tego, czy kandydat (ka) jest za energetyką jądrową i czy będzie naciskać na większe inwestycje w obronę

Unijni ministrowie finansów muszą uzgodnić na spotkaniu w Santiago de Compostella do połowy września nazwisko nowego prezesa EBI, aby kandydat przygotował się do pracy w ostatnich miesiacach kadencji Niemca Wernera Hoyera.

Kierowanie tą największą na świecie wielostronną instytucją finansową było zawsze uważane za prestiżowe stanowisko w kołach finansów i biznesu, stało się ważniejsze i bardziej atrakcyjne w związku z rolą banku w odbudowie Ukrainy i we wprowadzaniu ekologii do europejskiej gospodarki. Według Stéphane Séjourné z ugrupowania Renew w Parlamencie Europejskim, stanowisko szefa EBI będzie jednym z najważniejszych w Unii, obok przewodniczących KE, PE, Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych.