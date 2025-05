Powyborczy poniedziałek rozpoczął się ciężko nad Wisłą. WIG20 przez moment tracił nawet blisko 3 proc., ale do końca sesji odrobił większość strat. Na wykresie indeks dużych spółek wyrysował solidną białą święcę z długim dolnym cieniem. Pierwsze godziny wtorkowej sesji upływają pod znakiem zwyżek. Przed południem WIG20 jest 0,2 proc. nad kreską i jest to sporo mniej od dzisiejszego maksimum. Odreagowanie zatrzymało się w okolicach 2800 pkt. Wśród dużych spółek najmocniejsze jest przed południem Allegro, a za nim plasują się Budimex, PGE i Santander. Banki prezentują się dziś zdecydowanie lepiej niż w poniedziałek. Na dole tabeli znajdziemy Grupę Kęty, CD Projekt, PZU i KGHM. Na rynku obligacji zniżkują rentowności, co oznacza wzrosty cen. Oprocentowanie papierów dziesięcioletnich schodzi poniżej 5,5 proc.

Reklama

W Europie przeważa kolor zielony, choć zwyżki nie są duże. Niemiecki DAX jest 0,2 proc. nad kreską, a francuski CAC40 tylko lekko poprawia się względem poniedziałkowego zamknięcia.

Czytaj więcej Giełda Bardzo udany debiut giełdowy CATL Chińska firma CATL, globalny lider w produkcji baterii do aut elektrycznych, zebrała na giełdzie...

Na rynku walut dolar znów jest słabszy. Kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,1 proc., do 1,125. Krajowi inwestorzy płacą za USD 3,77 zł, a za euro 4,24 zł. Uncja złota wyceniana jest na 3235 dolarów, czyli nieco powyżej wczorajszego zamknięcia. Bitcoin lekko traci, ale utrzymuje się powyżej 105 tys. dolarów.