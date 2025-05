Niemal 40 recydywistów na małej giełdzie. Ale są też okazje inwestycyjne

W uchwale GPW czytamy, że w przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu oraz pod warunkiem, że zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień, informacja o terminie wznowienia obrotu zostanie podana najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień.

Słaba passa NCIndex

Obecnie na rynku NewConnect notowanych jest 360 spółek, w tym 357 krajowych i trzy zagraniczne. Ich łączna kapitalizacja wynosi niespełna 11 mld zł. Biorąc pod uwagę najnowszą decyzję GPW, zawieszone spółki stanowią 10,6 proc. wszystkich emitentów na rynku alternatywnym.

W ostatnich latach NewConnect nie załapał się na hossę panującą na rynku głównym. Po rewelacyjnym 2020 r., kiedy NCIndex zyskał 108,9 proc., a kapitalizacja spółek sięgnęła rekordowych 19 mld zł, w 2021 r. indeks spadł o 21,3 proc. W 2022 r. obniżył się o 19,6 proc. W 2023 r. o 4,6 proc. A rok 2024 r. zakończył spadkiem o 23,5 proc.

Wartość notowanych spółek na koniec 2024 r. wynosiła zaledwie 9,8 mld zł. Dla porównania: na rynku głównym przekracza 2 bln zł, w tym 943 mld zł przypada na spółki krajowe.

W poniedziałek NCIndex tracił ponad 1 proc., oscylując w okolicach 240 pkt. Dwanaście miesięcy temu miał wartość 280 pkt, a pięć lat temu 380 pkt.

Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym na NewConect jest nie tylko spadek wycen, ale również spadające zainteresowanie tym rynkiem. Świadczy o tym wartość obrotów. Jest ona znacząco niższa niż w latach poprzednich. I tak np. w kwietniu 2025 r. łączna wartość obrotu akcjami na NC wyniosła tylko 119,9 mln zł, co oznacza spadek o 13,3 proc. rok do roku. Wartość obrotu w ramach arkusza zleceń spadła jeszcze mocniej, o 14,6 proc., do 115,2 mln zł. Przykład kwietnia jest symboliczny, bo był to miesiąc wzmożonej aktywności inwestorów na giełdzie. Na rynku głównym łączna wartość obrotu akcjami wyniosła 44,5 mld zł, co oznacza wzrost o 33,4 proc. 24 kwietnia WIG po raz pierwszy w historii zakończył notowania powyżej symbolicznej granicy 100 tys. pkt.