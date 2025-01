CD Projekt sforsował poziom 200 zł. Jest najwyżej od czterech lat

Zdania analityków co do wyceny CD Projektu są podzielone. Po ostatnich wzrostach średnia cena docelowa jest już w okolicach aktualnego kursu. Kluczowe dla dalszej wyceny będą losy dużych, nowych gier nad którymi trwają prace. Najbardziej zaawansowany jest projekt „Polaris”, czyli gra otwierająca nową wiedźmińską trylogię. Jesienią zeszłego roku spółka poinformowała, że projekt przeszedł do fazy pełnoskalowej produkcji. Z kolei w grudniu na rynek trafił pierwszy zwiastun. Wzbudził bardzo duże zainteresowanie, a zdecydowana większość ocen była pozytywna.

Jaką dywidendę będzie płacił CD Projekt

Studio ma już dojrzały biznes. Opublikowane do tej pory i rozwijane gry (tytuły „Wiedźmin” i „Cyberpunk”) nadal generują przychody i pozwalają spółce notować zyski. Część z nich trafia do akcjonariuszy w postaci dywidendy. Dwa dni temu spółka po raz pierwszy ujęła dywidendę w sformalizowane ramy polityki dywidendowej. Zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 25 proc. zysku netto za dany rok obrotowy, lub wyższej. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek. Polityka ma zastosowanie do dywidendy za rok obrotowy 2025 oraz za lata kolejne.

Czytaj więcej Giełda Te spółki dały zarobić inwestorom na GPW Choć hossa na GPW w drugiej połowie roku wyraźnie spuściła z tonu, nie brakuje posiadaczy akcji, którzy mogą się cieszyć nawet trzycyfrowymi zyskami.

Przed wydaniem rekomendacji zarząd będzie dokonywał analizy aspektów finansowych i niefinansowych, które uzna za istotne. Może wziąć pod uwagę m.in. sytuację finansową spółki, stan rezerw, spodziewane przyszłe zyski oraz przepływy gotówkowe, wysokość istniejących i przewidywanych należności i zobowiązań, niepokryte straty z lat ubiegłych, plany i potrzeby inwestycyjne, warunki rynkowe i perspektywy rozwoju studia.