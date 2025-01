Sektory z potencjałem. Gdzie szukać zysków w 2025 roku?

Zakończony niedawno rok rozczarował wielu posiadaczy akcji z warszawskiej giełdy, ale zdaniem większości ekspertów jest jeszcze za wcześnie, by wieszczyć koniec hossy. A to oznacza, że w 2025 roku nie zabraknie okazji do wypracowania zysków z akcji. Na które branże warto postawić?

Kontynuacja pozytywnego trendu

Dobre perspektywy wynikowe będą wspierały spółki nastawione na konsumenta. Co ciekawe, w wielu przypadkach będzie to oznaczać kontynuację pozytywnego trendu z poprzedniego roku.

– Jestem relatywnie pozytywnie nastawiony do sektora konsumenckiego w Polsce w 2025 roku. Jest to sektor jednak wzrostowy, w którym spółki systematycznie poprawiają swoje wyniki. Obecnie bardziej pozytywnie spoglądam na spółki z segmentu konsumenta defensywnego, tzn. detalistów spożywczych. W tym segmencie powinna nastąpić istotna zmiana w zakresie rynkowych trendów, która będzie miała przełożenia na poprawę momentum wynikowego – uważa Janusz Pięta, analityk BM mBanku.

Z nieco mniejszym optymizmem patrzy na spółki odzieżowo-obuwnicze. – Nasze spojrzenie makro zakłada lekkie osłabienie dynamiki konsumpcji prywatnej w 2025 roku w stosunku do 2024 roku, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w tempie wzrostu sprzedaży porównywalnej spółek. Ponadto istnieje istotne ryzyko dalszego umacniania się dolara, co negatywnie oddziałuje na perspektywy marżowości sektora, który importuje znaczną część swoich towarów z Azji – zauważa.