Byki na GPW brutalnie sprowadzone na ziemię

Co się działo na innych rynkach? Błysnęło znów złoto, którego notowania podskoczyły o ponad 1 proc. do poziomu 2450 USD za uncję. Pod presją sprzedających była za to ropa naftowa. Traciła ona po południu ponad 1 proc. i odmiana WTI zeszła poniżej 80 USD za baryłkę.