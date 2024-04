KPO: do Polski wpłynął największy jak dotąd przelew z UE

"Otóż z tych pieniędzy 1,6 mld [zł] pójdzie na program 'Czyste powietrze'; kolejne 720 mln [zł] pójdzie na program 'białe plamy' w obszarze szerokopasmowego internetu - takich białych plan po realizacji KPO w Polsce już nie będzie, czyli szerokopasmowy internet ma dotrzeć do każdej miejscowości w Polsce. To także inwestycje w remonty i nowe drogi, [inwestycje] na kolei, inwestycje w bezpieczeństwo transportu, sygnalizację świetlne, modernizacja - 400 mln zł, a także na żłobki - 200 mln zł, na dywersyfikację i skracanie łańcuchów dostaw w rolnictwie - czyli tak naprawdę inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze przetwórstwa rolnego i w rolnictwie - kolejne 250 mln zł. To są nasze plany na inwestowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy do końca czerwca" - wymieniła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

MFiPR planuje złożyć wnioski o wypłatę kolejnych środków z Krajowego Planu Odbudowy

W zeszłym tygodniu wiceminister Jacek Protas informował, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) planuje złożyć w tym roku wnioski o wypłatę kolejnych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę ok. 22 mld euro. Podtrzymał, że płatność z pierwszego, zatwierdzonego już wniosku, na kwotę 6,3 mld euro oczekiwana jest do 15 kwietnia.

- Po otrzymaniu dziś płatności z pierwszego wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) planuje złożyć 2. i 3. wniosek w sierpniu lub na początku września i liczy na otrzymanie płatności z tych wniosków do końca tego roku, poinformowała szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei pod koniec br. planowane jest złożenie 4. i 5. wniosku — w kolejnym okienku, dodała Pełczyńska-Nałęcz.

"Następną płatność chcielibyśmy i planujemy otrzymać do końca tego roku i to według naszych planów będzie płatność z drugiego i trzeciego wniosku o płatność. Przypominam: 15 grudnia złożyliśmy pierwszy wniosek o płatność, po 4 miesiącach mamy środki na kontach. Chcemy złożyć jednocześnie - nadrabiając te dwa lata opóźnienia - drugi i trzeci wniosek w sierpniu, najpóźniej na początku września, po to, żeby do końca roku mieć kolejne płatność. A z kolei na samym końcu roku - złożyć kolejne dwa wnioski, znowu wykorzystując okienko podwójnie, czyli wniosek czwarty i piąty" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.