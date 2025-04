TFI na zakupach, OFE wyprzedają polskie akcje

Spory zastrzyk gotówki do PPK sprawił, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych sporo wrzuciły do koszyka.

Zarządzający z różnym nastawieniem

Krajowy rynek akcji odzyskał w kwietniu blask i może się okazać, że wraz z Indiami może być jedynym, który ten miesiąc zakończy nad kreską. Kropką nad i jest historyczny rekord WIG, który indeks szerokiego polskiego rynku już ustanowił w kwietniu, bijąc marcowe szczyty. Okazuje się jednak, że wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych panują spore rozbieżności w nastawieniu do polskich akcji. Jak wyliczył na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych Trigon DM, w marcu fundusze zarządzane przez TFI kupiły polskie akcje za około 387 mln zł. To najwięcej od około roku i to mimo utrzymującej się niechęci do produktów powiązanych z rynkami akcji.

Skąd zatem TFI miały środki na zakupy? Jak wyliczyli analitycy Trigona DM, napływy do TFI (bez PPK) były w marcu o 12 proc. niższe niż w lutym. „Struktura napływów uległa niewielkiej poprawie miesiąc do miesiąca, ale nadal jest daleka od korzystnej dla rynku akcji. Przepływy do funduszy akcji polskich były o 120 mln zł wyższe w porównaniu z lutym, ale nadal pozostają na sporym minusie” – czytamy w raporcie. Jak szacują analitycy, napływy do pozostałych kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji również wzrosły (o 60 mln zł) i pozostają powyżej zera – najlepiej wśród nich wyglądają napływy do funduszy zdefiniowanej daty (innych niż PPK), podczas gdy stabilnego wzrostu i absolutnej stopy zwrotu spadły poniżej zera.

Sporym wsparciem dla krajowego rynku był popyt pracowniczych planów kapitałowych. Z wyliczeń analityków wynika, że do funduszy PPK zarządzanych przez TFI wpłynęło w marcu netto aż 990 mln zł, na całym zaś rynku PPK mogło to być około 1,1 mld zł – niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z lutym to efekt wpływu składki rocznej.