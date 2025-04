Największe wyzwania dla branży związane są z trwającą rewolucją technologiczną i potrzebą adaptacji tych zmian przez firmy audytorskie w sposób uwzględniający ogólną misję zawodu audytora jako instytucji zaufania publicznego, działającego na rzecz gospodarki, a jednocześnie pośrednio na rzecz społeczeństw.

Dylematy firm audytorskich w wielu przypadkach skoncentrowane są obecnie na wyborze odpowiednich technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które zapewnią realizację usług audytorskich o odpowiedniej jakości.

Niebagatelne znaczenie mają też procesy związane z cyberbezpieczeństwem i cyfrową komunikacją z klientami.

Ważne jest również zastosowanie technologii i automatyzacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pozaaudytowych procesach wewnętrznych, przykładowo w działaniach wspierających agregujących informacje, pozwalających na rozliczanie zadań pracowników i firmy. Ułatwi to zarządzanie firmą audytorską, w tym w zakresie zgodności jej działań z regulacjami.

Pochodnymi zagadnieniami w tej bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości jest pozyskanie i utrzymanie zespołów oraz dostosowanie ich kompetencji do obecnych potrzeb.

Racjonalnie trzeba założyć, że już niedługo sprawozdania finansowe będą sporządzane przy wykorzystaniu AI. Zastosowanie sceptycyzmu zawodowego przez biegłego rewidenta będzie polegać na weryfikacji jej algorytmów, co będzie niezwykłym wyzwaniem i dla biegłego rewidenta, i dla modeli sztucznej inteligencji przez niego stosowanej.

Oczywiste wydaje się, że sztuczna inteligencja nie wyeliminuje zawodu audytora. Ale jakie kompetencje powinien mieć audytor przyszłości w świecie cyfrowym i jak przygotować pod to odpowiednie zasoby? Czy osoby obecnie funkcjonujące w zawodzie, które umiejętność wnioskowania i oceny danych budowały w oparciu o manualnie wykonywane prace niemal u podstaw, będą w stanie wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w technologii? Zmienić swój warsztat i narzędzia pracy? Czy młode pokolenie przywykłe tak bardzo do wsparcia technologicznego będzie w stanie wyciągać odpowiednie wnioski i użyć technologii we właściwy sposób, w szczególności krytycznie ocenić pracę wykonaną przez AI? Czy będą potrafili zachować należyty sceptycyzm, nie posiadając doświadczeń asystenckich, jakie posiadają ich starsi koledzy, którzy „na piechotę” wykonywali prace, które obecnie za kliknięciem myszki wykonuje AI?

Pominięcie lub istotne spłycenie tego „asystenckiego” szczebla kariery zawodowej osiągane dzięki zastąpieniu tych prac przez sztuczną inteligencję, mimo że znacznie przyspiesza pracę i wnosi tak oczekiwany wzrost efektywności, niesie też spore wyzwania dotyczące tego, jak przygotować młodych adeptów sztuki do spełnienia misji zawodu.

