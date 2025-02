Jak unikać problemu nadmiernego zadłużenia

Jednocześnie eksperci podkreślają, że korzystając z opcji „Kup teraz, zapłać później”, trzeba zachować ostrożność i dyscyplinę finansową. – Darmowa pożyczka w ramach BNPL nie oznacza, że za darmo coś dostajemy i można kupować bez ograniczeń. Trzeba za to zapłacić, tyle że w odroczonym terminie. I trzeba zawsze mieć tego świadomość – zaznacza Jarosław Sadowski.

– Tak jak w przypadku każdego innego produktu finansowego, również z BNPL trzeba korzystać rozważnie – radzi Sadowski. – Zwracam uwagę, by analizować własną zdolność kredytową, zanim podejmiemy decyzję o rozłożeniu kolejnego zobowiązania z odroczoną płatnością na raty – podkreślał też Mariusz Cholewa, prezes BIK, na niedawnej konferencji. – A także kontrolować swoje bieżące wydatki, tak by nie doprowadzić do problemu nadmiernego zadłużenia – akcentował.

1,4 mln klientów w aktywnym BNPL było na koniec 2024 r.

Kto najczęściej sięga po płatność odroczoną

To ostrzeżenie szczególnie może być kierowane do osób młodych, które zwykle nie mają wielkiego doświadczenia w finansach, a wśród których BNPL cieszy się wyjątkowo dużą popularnością. Jak podaje BIK, aż ok. 39 proc. korzystających z płatności odroczonych to osoby w wieku do 34 lat, podczas gdy wśród klientów bankowych ta grupa stanowi ok. 20 proc. Dalej, dla ok. 251 tys. klientów płatności odroczone były w ogóle pierwszą transakcją o charakterze kredytowym. I wśród nich aż ok. 55 proc. to ludzie bardzo młodzi, w wieku do 24 lat, a 82 proc. – w wieku do 34 lat.

Z drugiej strony z analiz BIK wynika, że ci młodzi ludzie spłacają swoje zobowiązania nie gorzej niż pozostali (wśród nowych klientów na rynku tylko 10,4 proc. transakcji BNPL zamienia się w zobowiązanie ratalne). A co więcej, BNPL może być dla nich produktem włączającym ich na rynek finansowy. – Jeżeli będą spłacać swoje zobowiązanie w terminie, zaczną budować pozytywną historię kredytową w BIK, która może pomóc, gdy w przyszłości zdecydują się na większy kredyt – komentował prezes Cholewa.

Po części zresztą już tak się dzieje – po pierwszym doświadczeniu z BNPL około połowy młodych ludzi sięga po inny produkt finansowy (zwykle kredyt ratalny lub pożyczkę celową).