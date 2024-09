Jakie projekty strategiczne są dziś najwyżej w agendach CFO?

Odpowiedzialność dyrektorów finansowych leży obecnie głównie po stronie zarządzania ryzykiem, zapewniania płynności, oceny możliwości finansowania, ale także oceny zmienności wskaźników makro i ich wpływu na biznes. To również kwestia predykcji sprzedaży i kosztów, a także ewentualnych fuzji i przejęć oraz coraz częściej - technologii, nie tylko dla finansów. CFO, który chce rozwijać swoją organizację, szuka rozwiązań i trendów, które mają wpływ na przychody i stabilność jego biznesu w danym sektorze działalności. Potrzebuje szybkiej i bieżącej informacji, bo dynamika rynku jest bardzo wysoka.

Rodzaj projektów strategicznych na pewno zależy także od skali i dojrzałości biznesu, ale wśród tych najważniejszych są połączenia i przejęcia, digitalizacja i automatyzacja procesów, także tych umożliwiających skalowalność biznesów i wspierających przyszły ich rozwój. Nie można zapominać o utrzymaniu i rozwoju kompetencji zespołów finansowych, bo to także świadectwo bycia liderem. Kluczowe także jest bycie partnerem dla biznesu, utrzymywanie dobrych relacji, budowanie organizacji typu Intelligent Finance, dostarczanie szybko informacji biznesowej i rekomendacji – wszystko po to by wiedzieć z jakich działań lepiej się wycofać, bo nie przynoszą wartości biznesowej.

To jasny i dobrze ułożony zestaw działań. A w jakich obszarach w działalności CFO może pojawić się chaos?

Często okazuje się, że mimo planowania, w momencie gdy po raz pierwszy uruchamiamy projekt lub gdy urachamiamy go w nowym środowisku czy otoczeniu, mogą spotkać nas sytuacje, na które zupełnie nie będziemy przygotowani. Tu wymieniłbym np. różnice kulturowe w funkcjonowaniu zespołów z różnych zakątków świata, różne rozumienie celów uruchamianego projektu i sposobów dojścia do tego celu czy też pojawienie się nowych okoliczności w otoczeniu biznesu - zarówno regulacji, jak i rozwiązań konkurencji. To mogą być także nowe technologie, które potrafią wywrócić przyjęte strategie.

Ale najbardziej powszechny jest chaos komunikacyjny podczas wdrażania projektów, zwłaszcza IT. Przy współpracy w tym zakresie wyzwaniem jest mówienie tym samym językiem, takie same rozumienie pojęć, słów, specjalistycznych terminów technicznych, a w rezultacie konsekwencji podejmowanych decyzji.

W takim razie, czy ten chaos można jakoś kontrolować?

W 100 proc. chaosu prawdopodobnie nie można uniknąć. Ale łatwiej jest na niego reagować, jeżeli znamy podobne przypadki, możemy wspierać się doświadczeniem innych, a najlepiej – potrafimy uczyć się na błędach innych lub wykorzystywać przetarte już ścieżki dotyczące prowadzenia projektów i wdrażania innowacji. Ważne jest zachowanie spokoju i zaakceptowanie, że po prostu musimy dostosować się do nowych okoliczności. W wielu przypadkach istotna jest empatia, spojrzenie na chaos czy konflikt oczami drugiej strony.

W ostatnich miesiącach wszyscy mówią o sztucznej inteligencji. Nowoczesne technologie pomagają w opanowaniu chaosu także w firmowych finansach?

Faktycznie, obserwujemy trend związany z chęcią wykorzystania nowoczesnych technologii i AI w pracy, podobnie jak w życiu osobistym. CFO mają poczucie zbyt dużej ilości informacji i zmienności, więc wszyscy mamy nadzieję, że ktoś lub coś zdejmie z nas część obowiązków.

Jednak rola i znaczenie CFO wymagają tego, żeby mieć kontrolę nad procesami i zarządzać ryzykiem. Oni sami chcą być gotowi na wszystko – tego właśnie wymaga od nich ich rola w organizacji.

Oczywiście, z jednej strony nowoczesne technologie przyspieszają i pomagają zrozumieć trendy, procesy i mogą być naszym asystentem, ale z drugiej strony - mnogość nowych rozwiązań - od chmury po AI – może wywołać rozterki i pytania: Czy to na pewno zadziała? Czy spełni moje oczekiwania i cele biznesowe? Czy nie zostanę w tyle za konkurencją? Nowe tematy często budzą też opór przed zmianą wśród pracowników. Ale patrząc z innej strony, wywołują wręcz oczekiwania młodszego pokolenia co do nowoczesnego biznesu, pracy w dynamicznym i ciekawym środowisku oraz ciągłego rozwoju.

Co w takim razie robić, aby wychodzić z chaosu?

Nie ma na to jednej recepty. Trzeba być uważnym, obserwować otoczenie i innych, uczyć się, rozmawiać z ludźmi pełniącymi podobne role. Po prostu szukać najlepszych I czerpać z ich doświadczeń.

