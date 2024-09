Rada może uwzględnić przyszłe wydatki do liczenia opłaty śmieciowej

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny spór o opłaty za śmieci.

Chodziło o uchwałę z grudnia 2022 r. dotyczącą metod ustalenia i samej stawki opłaty śmieciowej, przyjętą przez radę dużego miasta. Ta wzbudziła jednak poważne zastrzeżenia jednego z mieszkańców. Przede wszystkim zarzucił, że przy jej uchwalaniu doszło do przekroczenia ustawowego upoważnienia. A konkretnie do ustanowienia opłaty za śmieci w kwocie wyższej niż ustawowy limit m.in. przez zaokrąglenie z 41,239 zł do 41,24 zł. Skarżący uważał bowiem, że zaokrąglanie opłaty śmieciowej jest sprzeczne z prawem. Kwestionował też sam sposób kalkulacji opłat m.in. dlatego, że przy procedowaniu uwzględniono kwoty wskazane przez firmy zgłoszone do przetargu, choć te nie został jeszcze rozstrzygnięty.

WSA: niedozwolone zaokrąglanie opłat

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu unieważnił uchwałę, ale tylko w części dotyczącej zaokrąglenia. Zauważył, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wskazuje wprost, czy i w jaki sposób należy zaokrąglać liczby dziesiętne powstające w wyniku obliczania stawki opłaty za pojemnik zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1.

A po analizie przepisów i piśmiennictwa doszedł do przekonania, że zaskarżona uchwała w zakresie, w jakim zaokrągla wysokość spornej stawki, była wydana sprzecznie z prawem. I tak kwestię zaokrąglenia na 0,01 zł przesądził na niekorzyść samorządowców.