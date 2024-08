Dobre półrocze leasingu. Będzie kolejny rekord?

– Główną naszą siłą napędową są pojazdy lekkie, czyli osobowe i dostawcze do 3,5 tony. W I półroczu firmy leasingowe sfinansowały o 1/3 więcej pojazdów lekkich niż w analogicznym okresie 2023 r. – komentuje Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu. – Nie można tego samego powiedzieć o pojazdach ciężkich. Wartość ich finansowania się zmniejszyła. Zresztą od trzech kwartałów finansowanie pojazdów ciężkich jest na wyraźnym minusie. Nie pomaga tu stagnacja gospodarcza w strefie euro i hamujący eksport. Do tego branża transportowa zmaga się z wieloma wyzwaniami, co ma wpływ na inwestycje firm transportowych w nowe pojazdy – dodaje. ZPL liczy jednak, że wraz z odbiciem eksportu zapotrzebowanie na ciężarówki wzrośnie.

Segment finansowania maszyn i urządzeń był w I półroczu zdominowany przez maszyny rolnicze oraz sprzęt budowlany. Stanowiły one odpowiednio 23 proc. i 21 proc. w strukturze finansowania maszyn i urządzeń przez firmy leasingowe. Jednak o ile wartość finansowania sprzętu budowlanego wzrosła (o 33 proc., do 2,6 mld zł), to maszyn rolniczych spadła (o prawie 4 proc., do 2,8 mld zł).

– Na spadek wartości finansowania maszyn rolniczych wpływ miało zamieszanie spowodowane wejściem w życie na początku roku ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, na podstawie których rolnicy zaczęli być traktowani jak konsumenci, co ograniczyło im dostęp do finansowania udzielanego przez firmy leasingowe.

Na szczęście w kwietniu weszła w życie nowelizacja, która uchyliła zapis niekorzystny dla rolników. Liczymy zatem, że nastąpi również odbicie w finansowaniu maszyn rolniczych pożyczką leasingową – mówi Monika Constant. – Poza tym napływające pieniądze unijne w ramach Krajowego Planu Odbudowy, jak i programów spójności, powinny generalnie spowodować wzrost zainteresowania przedsiębiorców maszynami i urządzeniami – dodaje.

Inwestycje i zmiany

Według ekspertów ZPL 2024 r. przyniesie rozwój gospodarczy powiązany z mocnymi wydatkami konsumentów i rosnącymi inwestycjami firm, co wyraźnie będzie wspierało wyniki rynku leasingu. I choć dynamika inwestycji w gospodarce będzie niższa niż w ubiegłym roku, to w znacznie większym stopniu będzie oparta na inwestycjach prywatnych, w tym inwestycjach mikro-, małych i średnich firm. A to właśnie sektor MŚP jest głównym odbiorcą oferty firm leasingowych. Mikro- i małe firmy, czyli o obrotach do 20 mld zł, stanowią wszędzie na świecie największą grupę odbiorców produktów leasingowych.

Branża leasingowa liczy też na zmiany systemowe, które jeszcze poprawią atrakcyjność leasingu. – Z niecierpliwością czekamy na dopuszczenie formy dokumentowej dla zawarcia umowy leasingu, dzięki czemu finansowanie zewnętrzne stanie się dla przedsiębiorcy wygodniejsze – mówi szefowa ZPL. Zapisy o formie dokumentowej znalazły się w pierwszym pakiecie deregulacyjnym, który jest już w Sejmie.