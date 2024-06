Tomasz Kisiel: Ufamy małym firmom

Leasing w inwestycjach to też projekty z zielonym czynnikiem. Mówię o ESG, wszystkich formach poprawy efektywności energetycznej w maszynach i urządzeniach. To będzie motorem rozwoju przedsiębiorstw i leasingu. Ważne jest skupienie się na kliencie, wysłuchanie, co mu jest potrzebne przy tych projektach. Ważny jest dobry balans między finansowaniem leasingiem a kredytem. Kredytem budowy nieruchomości, a ruchomości leasingiem.

Jak w ostatnich latach wygląda spłacanie rat leasingowych? Kliencie sobie radzą przy podwyższonych stopach procentowych?

Tak. Patrząc na branżę bankową, jako sektor leasingowy nie mamy gorszych wskaźników spłat. Nasi klienci realizują swoje projekty, wcześniej są dobrze badani. To potwierdza, że branża leasingowa jest gotowa, żeby udzielać coraz większych finansowań w branży inwestycyjnej. Mówię tu o maszynach i urządzeniach, projektach OZE, farmach fotowoltaicznych, gdzie wyspecjalizowana analiza jest konieczna.

Firmy, które mają krótszą historię mogą się ubiegać o leasing?

Jak najbardziej tak. Pierwszą potrzebą firm, które zaczynają swoją działalność jest samochód. Osobowy czy dostawczy, często używany. To są osoby fizyczne, które często pracowały na etacie i poświecili swoje własne pieniądze, żeby rozpocząć biznes. My im ufamy. To dla nich pierwszy kontakt z branżą finansową, za wcześnie, żeby pójść do banku. Pierwsze pieniądze przeznaczają na udziały własne. My im pomagamy, dopasowujemy raty, upraszczamy procedury. Badamy czy aktywo jest atrakcyjne, a klient korzystając z niego ma się rozwijać i budować zysk. Tak zaczynamy współpracę z małymi firmami, które potem rosną. Tak rośnie polska gospodarka.

Branżę leasingową interesuje sztuczna inteligencja?

Tak. W pierwszej kolejności mówimy o rozmowie z klientem i automatyzacji procesów. Nasza branża bije rekordy popularności w samochodach, bo proces jest szybki. Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie ten proces jeszcze przyspieszyć, od momentu złożenia wniosku do wypłaty środków.

Ważnym dla całej branży czynnikiem jest umożliwienie podpisu w formie elektronicznej. To nam bardzo ułatwi współpracę i zredukuje koszty. Klienci na tym skorzystają. Finansowanie będzie jeszcze tańsze, bardziej atrakcyjne i szybsze.

Jak wygląda finansowanie rozwoju działalności dealerów samochodowych?

Współpracujemy z nimi poprzez wypracowane standardy. Udzielamy finansowań stockowych, które są bardzo popularne. W dobie dużej nadpłynności samochodów osobowych wykorzystywane są finansowania stockowe. Jako branża jesteśmy w tym wyspecjalizowanymi podmiotami.