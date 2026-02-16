Robert Duvall
„Wczoraj pożegnaliśmy się mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (...) odszedł spokojnie w domu” - napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych.
Robert Duvall urodził się 5 stycznia 1931 w San Diego w Stanach Zjednoczonych. Był nie tylko aktorem, ale także reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym oraz piosenkarzem. Był odznaczony Narodowym Medalem Sztuki.
Otrzymał Oscara za występ w filmie „Pod czułą kontrolą”. Był nominowany do tej nagrody sześciokrotnie. Otrzymał też cztery Złote Globy.
Artykuł jest aktualizowany
