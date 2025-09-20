W pierwszych kadrach „Chopin, Chopin!” kompozytor siedzi w fotelu, w swoim paryskim mieszkaniu. Zewsząd atakują go dźwięki – bzykot latającej muchy, dudnienie dzwonu gdzieś w oddali. Potem, gdy wybiega na ulicę – tonie w gwarze głosów, stukocie dorożek po bruku. Razem z przyjacielem Franciszkiem Lisztem mają zagrać na wielkim przyjęciu.

Następnego dnia Chopin daje lekcje gry na fortepianie udzielane niezdolnym córkom zamożnych, wpływowych rodziców. To też sposób zarabiania na życie. Ale nagle znów przychodzi atak kaszlu. Lekarz stawia diagnozę: gruźlica. Plucie krwią oznacza perforację opłucnej. „Zostało panu kilka lat życia” – mówi, bez litości opisując kolejne stadia choroby. Tak zaczyna się „Chopin, Chopin!”. I już wszystko zaczyna gnać, bo przecież czas się kurczy. Jest obywatelstwo francuskie wręczone przez króla zakochanego w Etiudzie rewolucyjnej. Jest zaraza, ale co ona może zrobić człowiekowi, nad którym i tak wisi śmierć? No i jest jeszcze marzenie o miłości, domu, bliskiej osobie, może o dziecku, które można po sobie zostawić. A wreszcie przeświadczenie, że liczy się tylko muzyka…

Świetna kreacja Eryka Kulma

Film Michała Kwiecińskiego wciąga i zachwyca. To nie jest typowy biopik, kolejne „Lato w Nohant” czy zrobiony ku pokrzepieniu serc obraz o „wielkim Polaku”. Owszem, są tu chwile, gdy Chopin podkreśla swoją polskość i tęsknotę za krajem. Ale „Chopin, Chopin!” jest przede wszystkim przejmującą opowieścią o samotności artysty. I o umieraniu. O próbie wykorzystania swojego czasu, kiedy wiadomo, że on się nieuchronnie kurczy.

Jest też wątek związku z George Sand, jednak historię tej miłości Kwieciński pokazuje zupełnie inaczej niż kiedyś w swojej sztuce Jarosław Iwaszkiewicz. Bez sentymentalizmu, bez zazdrości. To związek dwojga świadomych artystów, a skromna scena, w której George Sand pojawia się po raz ostatni, już po rozstaniu, w domu umierającego artysty, jest pełna niezwykłej delikatności.