Kamila Urzędowska zagra Izabelę Łęcką w nowej ekranizacji „Lalki”

Aktorka jest znana z roli Jagny w animowanej wersji „Chłopów”. Urzędowska otrzymała za tę rolę Kryształową Gwiazdę „Elle” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2023 r. Można ją też oglądać m.in. w serialach „Przesmyk” (Max) i „Wzgórze psów” (Netflix).

Reklama

Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość Kamila Urzędowska o nowej roli

Kamila Urzędowska zagra Izabelę Łęcką

– Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej – postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury – powiedziała Kamila Urzędowska. – To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w „Lalce”. Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię.

Marcin Dorociński tak powiedział o swoim nowym wyzwaniu: – Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich, to człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista. Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w Wokulskim nie tylko bohatera XIX wieku, ale i kogoś bliskiego naszym czasom. Bo choć czasy się zmieniają, serca wciąż biją tak samo. Mam nadzieję, że sprostam temu olbrzymiemu wyzwaniu i nie zawiodę – nie tylko wielbicieli Prusa, ale przede wszystkim kinomanów.