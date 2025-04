Wymagania wobec kandydatów zostały ustalone następująco: przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia; wiedza i doświadczenie w dziedzinie kinematografii, w tym znajomość rynku filmowego; wiedza z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii; znajomość języków obcych; znajomość europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii; przedstawioną koncepcję rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Ważną zmianą jest wzięcie pod uwagę rekomendacji organizacji „działających w obszarze kinematografii”.

Komisja oceniająca kandydatów ma się składać z 15 osób (wcześniej było to 11 osób). Zasiądą w niej ludzie z branży zgłoszeni przez organizacje zawodowe i filmowe (od gildii zawodowych, dystrybutorów do podmiotów prowadzących kina, nadawców telewizyjnych), twórcy filmów fabularnych, dokumentalnych i animacji (co jest nowością) oraz przedstawiciel ministra. W nowej wersji regulaminu zostały też uwzględnione uwagi na temat określania konfliktu interesów między członkami komisji a kandydatami.

Jak mówią filmowcy – w nowym rozporządzeniu w sprawie konkursu na dyrektora PISF nie został przyjęty tylko jeden postulat zgłaszany przez kilka gildii – bezpośredniej transmisji z przesłuchań kandydatów na którymś z kanałów czy YouTubie.

Trudna posada w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej

Przypomnijmy, że pierwszą dyrektorką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej była Agnieszka Odorowicz, która jako jedyna pełniła tę funkcję przez dziesięć lat (dwie pełne kadencje) od 3 października 2005 do 2 października 2015 roku. Po niej stanowisko to przejęła Magdalena Sroka, odwołana po dwóch latach w roku 2017. Radosław Śmigulski był dyrektorem PISF od grudnia 2017 do 11 kwietnia 2024.