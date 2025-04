„Niki”: Załamania gwiazdy pop-artu

Jest w filmie Céline Sallette scena, w której Niki w sali wystawowej namawia do aktu agresji starsze małżeństwo, które ucieka zażenowane. Ale zaraz potem podchodzi trzech chłopaków. Jeden z nich bierze lotkę. „Pomyśl o gościu, którego lubisz, a który nie zwraca na ciebie uwagi” – mówi Niki. Chłopakowi tężeje twarz, lotki trafiają jedna po drugiej w obraz. Malarka coraz bardziej przerażona pyta: „W kogo on celuje?”. „Myślę, że w naszego ojca” – odpowiada drugi chłopak. Odchodzą. Niki zostaje, uśmiecha się do siebie. W jej głowie rodzi się pomysł, by w przytwierdzonych do obrazu przedmiotach montować woreczki z farbą.

To jest film o narodzinach artystki. O przezwyciężaniu własnych traum. Cena? Ogromna. Barbara Hollender

Céline Sallette tu zatrzymuje swoją opowieść. Nie interesują ją dalsze losy artystki. Jej rozwój – cykl „Ołtarzy” na czele z „King Kongiem” czy „Nany ­– olbrzymie, kolorowe rzeźby kobiet. Nie interesuje jej sława i szczęśliwa relacja z Jeanem Tinguelym. To jest film o narodzinach artystki. O przezwyciężaniu własnych traum. Cena? Ogromna. Zaprzyjaźniona malarka i rzeźbiarka Eva Aeppli pyta, co u jej dzieci. „Nie wiem, Harry nie odbiera telefonu” – odpowiada Niki. Za chwilę okazuje się, że Eva też zostawiła za sobą syna i córkę (z dwóch różnych małżeństw), którzy wychowywali się u swoich rodzin w Szwajcarii.

Niki de Saint Phalle została uznana za feministkę. W filmie Sallette jej feminizm dopiero się rodzi. Chyba żeby uznać, że aktem feminizmu było w połowie ub. wieku już samo dążenie do samodzielności i prawa decydowania o sobie. Prawdą jest natomiast, że w filmie Sallette oprócz Tinguely’ego wszyscy inni faceci są bohaterami negatywnymi: ojciec Niki dopuścił się kazirodztwa, psychoterapeuta – przyjaciel ojca, spalił jego list, w którym przyznawał się do seksualnej napaści na 13-letnią córkę, mąż wciąż wysyłał ją do psychiatrycznych szpitali, kochanek ją bił.

Świetna Charlotte Le Bon

Krytycy sztuki zarzucają reżyserce, że robiąc film o znanej artystce, nie pokazała jej prac. W filmie oglądamy co najwyżej tył płócien stojących na sztalugach albo tłuczone przez Niki naczynia czy obrywaną lalce głowę. Film kończy się też w momencie, w którym nie powstały jeszcze najważniejsze dzieła artystki – olbrzymie, korowe rzeźby kobiet. Szkoda, że choćby zdjęcia tych dzieł nie pojawiły się przy napisach końcowych.