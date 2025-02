„Kibic”, czyli szalikowcy tacy jak my

Rzecz w tym, że taki widz, być może, siebie samego nie może zrozumieć, nad samym sobą się lituje. Przecież na tym nasz i współczesnego świata główny problem polega, że – z grubsza – podzieliliśmy się na dwie kibolskie bandy. Dajemy się porwać wielkim emocjom napędzani samonakręcającym się konfliktem społeczno-politycznym lub rywalizacją skłóconych liderów, którzy czerpią przynajmniej z tego jakąś polityczną korzyść. Różne są te kluby kibica, ich barwy oraz szaliki: Zjednoczona Prawica i koalicja 15 października, demokraci i republikanie. Nigdzie jednak nie widać wyjścia z klinczu, który musi się skończyć wojną.

Kobiety w „Kibicu”

Ale może jest jednak rozwiązanie? Znają je bohaterki „Kibica” – Justyna i Blanka, bo kobiety w naturalny sposób czują odpowiedzialność za przyszłość świata, gdy faceci świetnie czują się w poprawczaku, więzieniu i na cmentarzu.

Jedną mam wątpliwość, poza kilkoma scenariuszowymi deus ex machina, które wypadły naiwnie: czy świat, który pokazuje serial, nie będzie jeszcze brutalniejszy, gdy mamy do czynienia z medium tak silnym jak Netflix? A może trafi do widzów, dla których stanie się skutecznym ostrzeżeniem? Kibicuję temu drugiemu finałowi.