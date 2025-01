Serial „Czarne stokrotki”: symbol bardziej tajemniczy niż swastyka

W pierwszym odcinku łamacze serialowych łamigłówek będą mieli swoje domysły? Proszę bardzo! Ale co powiecie po odcinku trzecim, a co po czwartym, a jeszcze bardziej chciałbym wiedzieć, co po siódmym i ósmym? „Wiem, że nic nie wiem” - jak Sokrates?

Żyjemy w czasach, gdy jeszcze niedawno polityka historyczna bardzo uprościła podziały i oceny. „Czarne stokrotki” uczą empatii, a także solidarności z tymi, których moglibyśmy w pierwszym odruchu uznać za wrogów. Tymczasem… Nie mogę zdradzić tej tajemnicy.

„Czarne stokrotki" w Wałbrzychu

Z ducha książek Agnieszki Szpili, ale też Olgi Tokarczuk, jest ekologizm, ale nawet ci, którzy nie lubią jego nadmiaru zerkną na świat i zobaczą, że to naprawdę system gatunków połączonych. Co dopiero w oczy lisów i saren, a przecież objawi się znacznie bardziej tajemnicze stworzenie, które liczy setki milionów lat, będąc na zawsze związane z Wałbrzychem. I takie cuda się zdarzają.

Zobaczymy kobiety, które w wielopokoleniowych zależnościach mają konflikty jako córki swoich matek, ale też matki swoich córek i czas przerwać ten rodzaj nieporozumień (o ojcach i synach nawet nie wspominam: to oczywistość). Tak jak inne wdrukowane nam przez wcześniejsze pokolenia obsesje i uprzedzenia.

Dlatego zobaczymy świat niestereotypowy: komisarza-geja (świetny Dawid Ogrodnik), policjantkę w tatuażach z fantazyjnym makijażem godnym party w nocnym klubie (które też nakręcono), a także perspektywę Romów, która sprawi, że nie będziemy więcej na nich mówić „Cyganie” (dramatyczną rolę Luki gra Piotr Żurawski).