EnergaCAMERIMAGE: Światowej sławy autorzy zdjęć zjeżdżają do Torunia

Ważnym filmem tegorocznego konkursu jest „Konklawe” Edwarda Bergera z Ralphem Fiennesem w roli głównej – opowieść o wyborze nowego papieża i tajemnicach Watykanu (zdjęcia Stéphane Fontaine). O Złotą Żabę będą też walczyli autorzy zdjęć filmów, które w tym roku stały wydarzeniami w Berlinie, Cannes, Wenecji. W konkursie głównym znalazły się znakomite tytuły: „Emilia Perez” Jacques’a Audiarda - przewrotna historia narkotykowego króla, męża i ojca, który postanawia pójść za głosem natury i zmienić płeć (zdjęcia Paul Guilhaume), nagrodzony weneckim Srebrnym Lwem „Vermiglio” Maury Delpero (zdjęcia Mikhail Krichman) to opowieść o miłości i tragedii, jaką przeżywa młoda dziewczyna z włoskiej prowincji w ostatnim roku II wojny światowej, „Brutalista” Brady’ego Corbeta – historia węgierskiego Żyda Laszlo Tota próbującego zbudować swoje nowe życie za oceanem (zdjęcia Lol Crawley). Z berlińskim Srebrnym Niedźwiedziem przyjedzie do Torunia film „Small Things Like This” Tima Mielandsa (zdjęcia Frank van den Eeden)

O Złotą Żabę będzie też walczył Michał Dymek, autor zdjęć do polsko-duńskiej koprodukcji „Dziewczyna z igłą” Magnusa von Horna – duńskiego kandydata do Oscara - filmu o kobiecie nie mogącej wychować własnego dziecka, o tragediach, jakie przynosi wojna, o życiu ludzi ubogich i słabych, o losach „niechcianych”.

Program festiwalu jest bogaty. Jak zawsze odbędą się w Toruniu konkursy filmów dokumentalnych, etiud studenckich, debiutów operatorskich i reżyserskich, wideoklipów, seriali telewizyjnych, a wreszcie bardzo ważny konkurs filmów polskich. Znalazły się w nich świetne propozycje: „Biała odwaga” Marcina Koszałki, „Kos” Pawła Maślany, „Rzeczy niezbędne” Kamili Tarabury, „Minghun” Jana Matuszyńskiego, „Kulej. Dwie strony medalu” Xawerego Żuławskiego, „Wrooklyn Zoo” Krzysztofa Skoniecznego, a oceni je międzynarodowe jury.

Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE: Głos kobiet

Jak zwykle odbędą się też panele dyskusyjne, będzie prezentacja sprzętu filmowego partnerów festiwalu. Przed tegorocznym festiwalem rozpętała się burza wywołana przez autorki zdjęć z organizacji „Women in Cinematography”, zarzucające dyrektorowi festiwalu brak troski o parytet i niefortunną, ich zdaniem, wypowiedź, że jakość produkcji, nie płeć decyduje o udziale filmu w festiwalu, z której – ich zdaniem – wynikało, że twórczość kobiet jest gorszej jakości.

„Szacunek do drugiej osoby jest priorytetem moim, naszego festiwalu (…) Od zawsze staraliśmy się o prezentowanie filmów najlepszych, bez względu na to kto je wykreował. I w taki sposób należy moją wypowiedź rozumieć, nic więcej w niej nie ma, nie ma to nic wspólnego z brakiem szacunku dla kobiet” – odpowiadał Marek Żydowicz.