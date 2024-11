Aurum Film broni się przed zarzutami: „Ministranci” pionkiem w grze między PISF a Ministerstwem Kultury?

Czytaj więcej Film Agnieszka Holland na Kongresie Kultury: Niezależność artystów nie jest pewna Wybitna reżyserka mówiła o klientyzmie artystów, jak zawiedli w czasie rządów PiS, strachu teraz i zastraszaniu – także w kontekście sytuacji w PISF. Gildia Reżyserów Polskich żąda wyjaśnień w tej sprawie po zwolnieniu dyrektor Karoliny Rozwód. 8 listopada, gdy będzie trwał Kongres Kultury, zbierze się rada PISF.

Producenci z Aurum Film nie mają nic do ukrycia. Przeszli pełną procedurę przyznania dotacji. Projekt „Ministrantów” trafił do drugiej sesji 2023 roku, przeszedł pierwszy etap kwalifikacji, w drugim – w sierpniu 2023 – otrzymał odmowę. Miesiąc później firma złożyła odwołanie, a 13 grudnia dyrektor Śmigulski przyznał dotację w wysokości 4 mln zł. Na złożenie dokumentów producenci mieli pół roku i dochowali terminu. Siedem dni po złożeniu dokumentów, 13 czerwca 2024 roku, PISF poinformował o złożeniu zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu dotacji. Informacja ta odbiła się szerokim echem w mediach, jednak nie podano, której dotacji ani producenta dotyczy.

19 sierpnia rozpoczęły się zdjęcia do „Ministrantów”, które zakończono 30 października 2024 roku. Obecnie projekt znajduje się na etapie postprodukcji.

PISF podpisał umowę z Aurum Film dopiero w październiku. „Pomiędzy złożeniem dokumentów a podpisaniem umowy minęły prawie cztery miesiące. W tym czasie umowa była przedmiotem analiz wielu działów PISF, w tym działu prawnego, i ani razu nie zasygnalizowano, że podpisanie umowy może być zagrożone. Ani opinia publiczna, ani Aurum Film nie mieli informacji, że dotacja, której dotyczy podpisana umowa, była przedmiotem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa” – piszą producenci.

Oczekując na podpisanie umowy, spółka Aurum Film wzięła dodatkowy kredyt obrotowy w wysokości 1 500 000 PLN, by zapewnić ciągłość zdjęć.

Oświadczenie Aurum Film ws. Karoliny Rozwód

W swoim piśmie właściciele Aurum Film podsumowują całą sprawę: